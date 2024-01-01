Haydi Dans Şarkı Sözleri
Faruk Emre Haydi Dans şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk Emre Haydi Dans şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Haydi Dans sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Haydi dans, haydi dans
Sana bıraktım ben kendimi
Kaderimin ucunda
Tatmaya razıyım sevgilim
Acı tatlı ne varsa
Haydi şimdi tam zamanı
O dilinin ucunda
Duymaya razıyım sevgilim
Yalan dolan ne varsa
Aşk da böyle bir şey zaten
Türlü dünya halleri
Hüzünlü komedi neşeli parodi
Oynatır hep filmleri
Aşk da böyle bir şey zaten
Türlü dünya halleri
Hem orta şekerli hem acı biberli
Yaşatır hep günleri
Başıma ne, ne, ne, ne, geldiyse
Hep senin yüzünden
Sevgilim bu son olsun bir daha
Çıkma hiç sözümden
Bu gece gel, gel, gel, gel, gelsene
İki gazoz içelim
Çalıyor bak bizim deli dolu şarkımız
Haydi dans edelim
-
Bütün gece yalvarıp
Sabahtan tanımayan
Hiç bir zaman doymayan
Asla ilişkide olamayan
Bir kaç gün dayandın
Beni kendine bağladın
Alacağını aldın benden
Tek kalemde harcadın
Gecenin ateşi
Bedenimde alevlendi
Seni çok istedim
Yüreğim kafeslendi
Gururumu halletim
Yeni ten gerek artık
Beni nasıl mahvettin
Hazırlan zorum artık
Gururumu alt ettim
Bana sen gerek artık
Beni de sana benzettin
Aşık olup yok ol artık
Bütün gece yalvarıp
Sabahtan tanımayan
Hiç bir zaman doymayan
Asla ilişkide olamayan
Bir kaç gün dayandın
Beni kendine bağladın
Alacağını aldın benden
Tek kalemde harcadın
Gecenin ateşi
Bedenimde alevlendi
Seni çok istedim
Yüreğim kafeslendi
Gururumu halletim
Yeni ten gerek artık
Beni nasıl mahvettin
Hazırlan zorum artık
Gururumu alt ettim
Bana sen gerek artık
Beni de sana benzettin
Aşık olup yok ol artık
-
BEDENİM YAKAR GÜNEŞSİZ ÜŞÜMEM BEN
AMA YİNEDE SENSİZ HAYAT SIRADAN
YİNE SEVERİM KENDİ KENDİME YETERİM
BULMAKTA KAYBETMEKTE VAR OLAĞAN
SEN SÖYLEMESEN DE BİLİRİM
SES VERMEZSEN DE DUYARIM
KAYBOLURSAN DA BULURUM BEN DERDİMİ
BİR BİLSEN NELER NELER YAŞADIM BEN
(SENDEN SONRA OLMADI)
SENİNLE OLAN HER ŞEYİ UNUTTUM BEN
(YALANMIŞ AŞKIMIZ) GALİBA
AŞK ÜRKEKTİR! ÜRKEKTİR!
AŞK ÜRKEKTİR! ÜRKEKTİR!
-
-
-
-
-
-
-
Haydi dans, haydi dans
Sana bıraktım ben kendimi
Kaderimin ucunda
Tatmaya razıyım sevgilim
Acı tatlı ne varsa
Haydi şimdi tam zamanı
O dilinin ucunda
Duymaya razıyım sevgilim
Yalan dolan ne varsa
Aşk da böyle bir şey zaten
Türlü dünya halleri
Hüzünlü komedi neşeli parodi
Oynatır hep filmleri
Aşk da böyle bir şey zaten
Türlü dünya halleri
Hem orta şekerli hem acı biberli
Yaşatır hep günleri
Başıma ne, ne, ne, ne, geldiyse
Hep senin yüzünden
Sevgilim bu son olsun bir daha
Çıkma hiç sözümden
Bu gece gel, gel, gel, gel, gelsene
İki gazoz içelim
Çalıyor bak bizim deli dolu şarkımız
Haydi dans edelim