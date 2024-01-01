Beyaz Şarkı Sözleri
Faruk Emre Beyaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk Emre Beyaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beyaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bütün gece yalvarıp
Sabahtan tanımayan
Hiç bir zaman doymayan
Asla ilişkide olamayan
Bir kaç gün dayandın
Beni kendine bağladın
Alacağını aldın benden
Tek kalemde harcadın
Gecenin ateşi
Bedenimde alevlendi
Seni çok istedim
Yüreğim kafeslendi
Gururumu halletim
Yeni ten gerek artık
Beni nasıl mahvettin
Hazırlan zorum artık
Gururumu alt ettim
Bana sen gerek artık
Beni de sana benzettin
Aşık olup yok ol artık
Bütün gece yalvarıp
Sabahtan tanımayan
Hiç bir zaman doymayan
Asla ilişkide olamayan
Bir kaç gün dayandın
Beni kendine bağladın
Alacağını aldın benden
Tek kalemde harcadın
Gecenin ateşi
Bedenimde alevlendi
Seni çok istedim
Yüreğim kafeslendi
Gururumu halletim
Yeni ten gerek artık
Beni nasıl mahvettin
Hazırlan zorum artık
Gururumu alt ettim
Bana sen gerek artık
Beni de sana benzettin
Aşık olup yok ol artık
-
Git istersen bana ne,
Bunlar artık bahane
Senle her şey şahane olabilirdi
Bir sorsana kalbine
***
Sevgi çok bol dese de
Aynısından bir tane bulabildin mi?
Bu yalan aşk oyununda
Doktorların yorumuyla
***
Ben gözyaşı sorunuma son verdim
Ağlamayacağım, ağlamayacağım
Beklediğin bu bunu yapmayacağım
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
***
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
Ağlamayacağım, ağlamayacağım
İstediğin bu bunu yapmayacağım
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
***
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
Doğrusu bu belki de
Yaşa kendi kendine
Mutluyduk ya daha ne olabilirdi
***
Bir sorsana kalbine
Sevgi çok bol dese de
Aynısından bir tane bulabildin mi?
Bu yalan aşk oyununda
***
Doktorların yorumuyla
Ben gözyaşı sorunuma son verdim
Ağlamayacağım, ağlamayacağım
Beklediğin bu bunu yapmayacağım
***
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
Ağlamayacağım, ağlamayacağım
İstediğin bu bunu yapmayacağım
***
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
Hiç kimse için bir daha
Ağlamayacağım
-
Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş
Görür görmez anladım hemen o anda
Sarı sandıklara kitlemiştim aşkımızı
Sahip çıkmışsın canım eksik olma
***
Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı
Oysa yerini bile unutmuştum hanidir
Bazen hayat vermek ister aldıklarını
Mucizeler hep böyle ansızın gelir
***
Teşekkür ederim böyle baktığın için
Teşekkürler aklımda kaldığın için
Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi
Senin yanın en aydınlık beyaz benim iç
-
Kader oyununa nedense alışamadım
Dileğin beni uçuruma sürüklemek
Sen o kalbe yeterince yakışmadın
Acıdan nefes alınca taşar yürek
***
Gecemiz aynı ızdırap
Günümüz aynı
Değişen kaderin arzusu
Dünümüz aynı
Kaçamak kaçamak aynı zevk
İşimiz çok zor
Neden her şeyi küçümsemek
Herkes imparator
***
Benimde süre sorunum var
Gençliğim gidiyor acelem var
Uzakta neler arıyorsun
Hayat bitiyor zaman dar
***
Kader oyununa nedense alışamadım
Dileğin beni uçuruma sürüklemek
Sen o kalbe yeterince yakışmadın
Acıdan nefes alınca taşar yürek
***
Bugün aşkımın sonuncu cumartesi
O kadar yakın hayata gülümsemek
Geceden beri unuttum kimin nesi
Yeni bir güne sabırla bakar yürek
-
Bu gece bana dokunma
Yakın değil sana çok uzağım
Başıboş gecelerimden birindeyim
Deli duygudayım
Eskisi gibi beni sevecek olsan
Gel benim ol diye susacağım
Ellerin olmadan kapımı çalsan
Kalbimi al diye açacağım
***
Yaralım yanan yüreği ezme
Deli hasretin sözünü kesme
Aradım senin gibi hiç kimse bulunmadı
Bulunmuyor gülüm bu aşk acısı
Anla gidişin yıkar beni bir anda
Denedim unutmayı zamanla
Bu kalp seni unutmuyor
-
Arada bir hatırımı sormadın
İki güzel cümle kurmadın
***
Üzüldüm gönlümü almadın
İnsan yerine koymadın
***
Özünde sözünde bir değil
Gözümde değerin sersefil
***
Sen beni aşkımın önünde eğil
Gözün aydın ve nihayet
***
Söndü içimdeki yangınlar
Yüzüme bak gücün varsa
***
Konuş hadi utanmadan!
Hayrandım, dünyamdın, duyduğum son güzel yalandın
***
Gonca güldüm kuruttun, hayatımdan soğuttun
Artık benim için ağır ceza suçsun
-
Seni yalan aşklarla
Yalnız başına bırakıyorum
Şimdi dalgınlığıma gelirsin diye
Çok korkuyorum
***
Kaderim sonunda oyun oynasa da
Elimde değil hala seviyorum
***
Seni bana yazmış güzel Allah'ım
***
Sevdim kime ne
Olmuşum aşkından divane
Dönmüşüm deliye
***
Ne gelir elimden
Karışılmaz ki kaderin işine
Sana bir şey olmasın
Kimseleri koyamam yerine
-
Sözüm söz kader sana küsmeyeceğim.
Vazgeçmedim hiç bildiğimi okumaktan.
Merhamet istemeye alışmadı bu kalp,
Hiç ödün vermedi ki kendi doğrusundan.
***
Hayat bazen böyledir,
Dayar bıçağı kemiğe
Sorar sana çocuk gibi
Bir daha yapacak mısın diye
***
Bin kere gelsem dünyaya,
Bin kere seveceğim...
Hükmüm idam olsa bile
Severek öleceğim...
-
Kalbime sen anlat ayrılığı, ben yapamam
O seni başka biliyor ölsem de anlatamam
***
Bitti desem, gitti desem
Kim inanır Allah'ını seversen
Deli olma yapma lütfen
Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen
***
Ben seni varlığınla, ben seni yokluğunla
Ben seni her durumda sevmişim
Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de
***
Ben senin kollarını vatan bilmişim
***
Aklında ne varsa koy bir yere, dön geri
Biz senle başka bir şeydik bir tanem hani
***
Bitti desem, gitti desem
Kim inanır Allah'ını seversen
Deli olma yapma lütfen
Ben diye bir şey mi kalır sen gidersen
***
Ben seni varlığınla, ben seni yokluğunla
Ben seni her durumda sevmişim
Sen bunu görmesen de, hakkını vermesen de
Ben senin kollarını vatan bilmişim
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Yazık şu geçen zamana yazık
Yalan mıydı biz mi aldandık?
Yazık gençliğimize yazık
Nasıl böyle erken yıprandık?
Böyle mi sona erecekti?
Böyle parça parça mı olacaktı?
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey?
Hem sana hem bana yazık..
***
Ne olursun yalan de!
Bu bir rüya sadece.
***
Ne olursun konuşma!
Sana ihtiyacım var dinle;
***
İkimize de yazık
Gençliğimize yazık
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey (söyle)?
Böyle mi sona erecekti?
Böyle mi parça parça olacaktı?
Bu kadar yalan mı yaşandı her şey?
Hem sana hem bana yazık..
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