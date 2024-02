Benden başka herkes aşkta işini biliyor ama Benden başka kimse kalbini dinlemiyor Senden başka herkes bak peşimden koşuyor ama Gönlüm senden başka kimseyi beklemiyor Kadınlar aynı erkekler aynı Seven de sevmeyen de bekleyen de aynı Gidenler haklı dönen yok geriye Al birini vur birine herbirisi aynı Azar azar kader bize ne yazar Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar Beni aşka düşman etme Yok yok a canım niyetimi bozamam Döküleyim su gibi yar eline Söz olayım kalbinin diline Beni kendine düşman etme Yok yok a canım niyetimi bozamam Of of of kaşı gözü karalım Of of of tenine gül olayım Of of of zalim sana kıyamam Yok yok a canım niyetimi bozamam