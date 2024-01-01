Ağlama Bir kuru dal gibi Kırılmışsam yüreğin çarpıyorsa Hesap vermem kimseye Bu zalimi mutlu eder Bilirimki anlamadım ben Hatta yanlış anlamış Boşver işte böyle Gözyaşlarına değer mi Ağlama ağlama Duyan anla beni olsa Ve birgün biter sevi şiiri Ardında kalır sevda...

Azar Azar Benden başka herkes aşkta işini biliyor ama Benden başka kimse kalbini dinlemiyor Senden başka herkes bak peşimden koşuyor ama Gönlüm senden başka kimseyi beklemiyor Kadınlar aynı erkekler aynı Seven de sevmeyen de bekleyen de aynı Gidenler haklı dönen yok geriye Al birini vur birine herbirisi aynı Azar azar kader bize ne yazar Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar Beni aşka düşman etme Yok yok a canım niyetimi bozamam Döküleyim su gibi yar eline Söz olayım kalbinin diline Beni kendine düşman etme Yok yok a canım niyetimi bozamam Of of of kaşı gözü karalım Of of of tenine gül olayım Of of of zalim sana kıyamam Yok yok a canım niyetimi bozamam

Yeniden Yanalım Şu gönlümün derdi neden söyle Dilimdeki derdim başka Sana işte böyle amma Çözülmez bir en karmaşık Her yolun bir yolcusu arkası yarın Her gülün bir bekçisi var Sen neden söyle et canım Bunu gören şüphen mi var Bekliyorum seni aylardır Gel hayat ağacı zamandır Hasretini nedir dedin Bunun sonu sana zarardır Git acı veriyor yere kadar Git aşkın aşk bitti kadar Ya vur kolunu aşkın sihri Ya kuzu kuzu gel yeniden yanalım

Aşk Yarası Tanrım sen kullarını vefasız kulak ver Bir canım var sen verdin ona sensiz sokak Başımda sevdanın gülleri Batar durur çarpan kalp Durdurun dünyayı ineceğim Başka bir bu mu sevda Çok çektim yıllar biliyor Senin işte bitti dinlemiyor Seni el bebek zalim yarim ah ah Yalandan dolandan şımartmışlar kurşun yüklü Sana kırk tas su dökseler günahların zalim yarim Yar ateşler üstünden atlanmaz Ah en karmaşık değişmiyor değişmez Seni yumuşak huylu oynar oynar atarlar Aşk yarası, kara melek çekilmiyor çekilmez

Vurgun Son sözün giderken, güzel gözlüm Geceler sensiz geçerken Hep aşk acısı Yok hayır yalanmış Sevişin batan güneş Unut beni o zaman zalim Giderim senden sonra Seni terkedip uzaklara Yalnızlığa yumuşak huylu Her kadeh bir tokat sana Seveni işsiz güçsüz değilim ya Dönmem neden söyle Vurgun değilim yar sana Düşman bu nasıl aşk Zalim değilim senin bu nasıl aşk Yakışmaz bana

Kalbime İyi Davran Hadi yazdır geceyi hesabıma Hadi bu kadar işte anlat Bu gece sadece kalbime özüm budur Kandırmadan kırmadan Hiç masum olmadan hayat ağacı Yalana alıştırma dokunmaktan aşkın sihri Yaşanası günleri hatırla Unutma kara melek gelmez Pes eden hani dili aşk acısı Utanma utanma

Yas Günü Olmaz inanmam Yok olmaz dayanamam Bugün aşk bitti yine yas günü Yaşayamam Sevdim, sensiz ölüm Aldandım yalan aşk Gördüm, bir sövdüm Kavgamdın, zalim yarim Ben ağlarım bir sana Bir bana zamana Erkekler çok yakında Unutma Gidiyorum uzaklara Yabancı dudaklara İstemem sensin ben Gidiyorum, gidiyorum

Bir Nefeste Faruk K. - Bir Nefeste Ayazdan çýktým, bahara vardým Yazý solukladým, bir nefeste Sonbahar oldum, güneþe küstüm Yapayalnýzým bu koca þehirde Aþklar biter, mevsimler geçince Dostlar gider, bilmediðim þehirlere Ben aðlarým, ben susarým, ben beklerim Kendi kendime Ben kalýrým, ben yaþarým bu hayatta Kendi derdimle Aþklar biter, þu koskoca sevdam biter Dostlarým nereye gider bu zindan günlerde

Yeniden Yanalım (2.Version) Şu gönlümün derdi neden söyle Dilimdeki derdim başka Sana işte böyle amma Çözülmez bir en karmaşık Her yolun bir yolcusu arkası yarın Her gülün bir bekçisi var Sen neden söyle et canım Bunu gören şüphen mi var Bekliyorum seni aylardır Gel hayat ağacı zamandır Hasretini nedir dedin Bunun sonu sana zarardır Git acı veriyor yere kadar Git aşkın aşk bitti kadar Ya vur kolunu aşkın sihri Ya kuzu kuzu gel yeniden yanalım