(Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara) (Uyursan uyanma inşallah) (Benim olanları verirsen onlara) (Mutlu da olama inşallah) İyiliği sana, kötülüğü bana Etmişim haberim, yok (yok, yok, yok, yok) O güzel hatırına dayandım ama Bitti, çaresi yok Gidiyorum, döneceğim anlamına gelmez Sana neler neler yazdım, çizdim Oku oku bitmez (Bedelsiz, bedelsiz) Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah İyiliği sana, kötülüğü bana Etmişim haberim, yok (yok, yok, yok, yok) O güzel hatırına dayandım ama Bitti, çaresi yok Gidiyorum, döneceğim anlamına gelmez Sana neler neler yazdım, çizdim Oku oku bitmez (Bedelsiz, bedelsiz) Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Bedelsiz aşklara (bedelsiz aşklara) Yasak sabahlara (yasak sabahlara) Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Sen, inşallah