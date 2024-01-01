Enerji Şarkı Sözleri
Faruk K Enerji şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk K Enerji şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Enerji sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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(Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara)
(Uyursan uyanma inşallah)
(Benim olanları verirsen onlara)
(Mutlu da olama inşallah)
İyiliği sana, kötülüğü bana
Etmişim haberim, yok (yok, yok, yok, yok)
O güzel hatırına dayandım ama
Bitti, çaresi yok
Gidiyorum, döneceğim anlamına gelmez
Sana neler neler yazdım, çizdim
Oku oku bitmez
(Bedelsiz, bedelsiz)
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
İyiliği sana, kötülüğü bana
Etmişim haberim, yok (yok, yok, yok, yok)
O güzel hatırına dayandım ama
Bitti, çaresi yok
Gidiyorum, döneceğim anlamına gelmez
Sana neler neler yazdım, çizdim
Oku oku bitmez
(Bedelsiz, bedelsiz)
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Bedelsiz aşklara (bedelsiz aşklara)
Yasak sabahlara (yasak sabahlara)
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Sen, inşallah
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