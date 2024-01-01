Azar Azar Şarkı Sözleri
Faruk K Azar Azar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk K Azar Azar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Azar Azar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Faruk K. - Bir Nefeste
Ayazdan çýktým, bahara vardým
Yazý solukladým, bir nefeste
Sonbahar oldum, güneþe küstüm
Yapayalnýzým bu koca þehirde
Aþklar biter, mevsimler geçince
Dostlar gider, bilmediðim þehirlere
Ben aðlarým, ben susarým, ben beklerim
Kendi kendime
Ben kalýrým, ben yaþarým bu hayatta
Kendi derdimle
Aþklar biter, þu koskoca sevdam biter
Dostlarým nereye gider bu zindan günlerde
-
Benden başka herkes aşkta işini biliyor ama
Benden başka kimse kalbini dinlemiyor
Senden başka herkes bak peşimden koşuyor ama
Gönlüm senden başka kimseyi beklemiyor
Kadınlar aynı erkekler aynı
Seven de sevmeyen de bekleyen de aynı
Gidenler haklı dönen yok geriye
Al birini vur birine herbirisi aynı
Azar azar kader bize ne yazar
Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar
Beni aşka düşman etme
Yok yok a canım niyetimi bozamam
Döküleyim su gibi yar eline
Söz olayım kalbinin diline
Beni kendine düşman etme
Yok yok a canım niyetimi bozamam
Of of of kaşı gözü karalım
Of of of tenine gül olayım
Of of of zalim sana kıyamam
Yok yok a canım niyetimi bozamam
-
-
-
-
-
-
-
-