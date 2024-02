Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne Kusura bakma iş işten gecti Olmayız artık eski gibi Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk karakter Dünya para üstüne döner Her şey mal mülk Her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş Ara bul Yok deme bana sende ben gibisin İsteseler canını verirsin Kusura bakma iş işten geçti Olmayız artık eski gibi Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet sacıldı İstemem ne ask karakter Dünya para üstüne döner Her şey mal mülk Her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş Ara bul