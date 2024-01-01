Hadi Bakalım Şarkı Sözleri
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Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar
Ne var? (ne var, ne var)
Uçurmuş herkes, o da kim oluyor
Sen kimsin, kim bunlar
En büyük kim?
Hadi bakalım kolay gelsin
Bir acayip zor yarış
Bana ne aman ben anlamam
Pek hesaplı ince iş
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Sonra öcüler yer seni
Sen seni bil, sen seni
Sen sıkı tut çeneni
Eline diline hakim ol
Dikkaaaaaaat!...
Hadi bakalım kolay gelsin
Bırak hayat aksın gitsin
İçindeki izler geçmişi dinle ne diyo bi anlamak için
Kalbini bozma alem buysa herkes kendi yoluna
Yeniden dene yine seve seve, yaşamaya değer hadi rast gele
Ah içimizde ne aç hevesler
Arada hicaz, arada caz nefesler
Bir yanımız her duruma müsait
Ne kadar uyarsa o kadar ister
Aaaaahhhhh...