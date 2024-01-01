Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar Ne var? (ne var, ne var) Uçurmuş herkes, o da kim oluyor Sen kimsin, kim bunlar En büyük kim? Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Sonra öcüler yer seni Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Dikkaaaaaaat!... Hadi bakalım kolay gelsin Bırak hayat aksın gitsin İçindeki izler geçmişi dinle ne diyo bi anlamak için Kalbini bozma alem buysa herkes kendi yoluna Yeniden dene yine seve seve, yaşamaya değer hadi rast gele Ah içimizde ne aç hevesler Arada hicaz, arada caz nefesler Bir yanımız her duruma müsait Ne kadar uyarsa o kadar ister Aaaaahhhhh...