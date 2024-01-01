-
O gözlerin şimdi kimle nerde
En dibe çöktüm yok tende haz
Gülen yüzüm eski resimde
Son günlerde kalbim enkaz
Her seven gülmüyor işte
Kim çaldı seni benden ey yar
O elleri tuttuğum gece
Hiç bırakmamak vardı ahhh
Bu son bu ilk değil heves kırık
Tahtımı kurdum baktım buruk
Çekilecek acım var eyvah eyvah
Sana tutkum korkunç büyük
Anlamıyor mu kalbin
Bunun adı aşk rengi var
Ben severken güle güle dedin
Umarım sende gör senin yüzünde yar
Kahpe rengi senin yüzünde yar
Kahpe rengi
-
Bak deme bana bakamam gözüne
Gül deme bana gülemem yüzüne
Kusura bakma iş işten gecti
Olmayız artık eski gibi
Benim de gözüm artık açıldı
Her yanıma kısmet saçıldı
İstemem ne aşk karakter
Dünya para üstüne döner
Her şey mal mülk
Her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş
Ara bul
Yok deme bana sende ben gibisin
İsteseler canını verirsin
Kusura bakma iş işten geçti
Olmayız artık eski gibi
Benim de gözüm artık açıldı
Her yanıma kısmet sacıldı
İstemem ne ask karakter
Dünya para üstüne döner
Her şey mal mülk
Her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş
Ara bul
-
İz bıraktım ya kalbine
Kalbine
Kaç gece, kaç kere uykularım kaçtı
Seninle savruldum bir köşeye, intikam elimde
Kaç gece, kaç kere duygularım şaştı
Seninle savruldum bir köşeye, intikam elimde
İz bıraktım ya kalbine
Çok mutluyum şimdi ben
Adalet yerinde
İz bıraktım ya kalbine
Çok mutluyum şimdi ben
Adalet yerinde, adalet yerinde
Seni fırlattı attı gönül
Anıları yaktı gönül
İyi ki kırdım inadımı da
Kurtuldum, uzadı ömür
Seni fırlattı attı gönül
Anıları yaktı gönül
İyi ki koydum noktayı da
Kurtuldum, uzadı ömür
Uzadı ömür
Kaç gece, kaç kere duygularım şaştı
Seninle savruldum bir köşeye, intikam elimde
İz bıraktım ya kalbine
Çok mutluyum şimdi ben
Adalet yerinde, adalet yerinde
Seni fırlattı attı gönül
Anıları yaktı gönül
İyi ki kırdım inadımı da
Kurtuldum, uzadı ömür
Seni fırlattı attı gönül
Anıları yaktı gönül
İyi ki koydum noktayı da
Kurtuldum, uzadı ömür
Seni fırlattı attı gönül
İyi ki koydum noktayı da
Kurtuldum, uzadı ömür
Uzadı ömür
-
Senin için üzgünüm ama fikrim değişmeyecek
Hediye yok bundan böyle eskilerle yetinecek
Benim iyi niyetimle ve samimiyetimle
Dua et kalbine sadece uf oldu geçecek
Aşk böyledir işte okur, okur canına
Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla
Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin
Yoksa anca gidersin
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Gelirse
O takıntı yaptığın kırmızılar giyilmeyecek
Yedi yirmidört telefonun içtima edilecek
Yalnız gezilmeyecek benim kuralım böyle
Dua et kalbine sadece uf oldu geçecek
Aşk böyledir işte okur, okur canına
Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla
Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin
Yoksa anca gidersin
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Gelirse
Aşk böyledir işte okur, okur canına
Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla
Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin
Yoksa anca gidersin
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Umrumdamı gelmezse gelmezse
İşine
Gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Gelirse
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Gelirse
-
Bu gemi sensiz de yine gider
Bi geleni var ki dumanı tüter
Dalavere takla olmaz aşkta
Yapanı da varsa çekip de gider
Kendi kuyunu kendin kazdın
Anlamıyor muyum sandın
Beni düşünüp de kafanı yorma
Yeni biri yeni bi rota çizer
Aklıma gelir mi sanıyorsun
Sahte duruşun kirli ruhun
Bi kaç sözüne gülen yüzüne
Kandım anla görmüyorsun
Bi gereği de yok
Yeniden sevdikçe sevesim geliyor
Gökyüzünde kalpsize yer yok
Ayaklarım yerden kesilir elbet
Düşmemek için paraşüte gerek yok
Ben sevdikçe sevesim geliyor
Gökyüzünde kalpsize yer yok
Ayaklarım yerden kesilir elbet
Düşmemek için paraşüte gerek yok
Kendi kuyunu kendin kazdın
Anlamıyor muyum sandın
Beni düşünüp de kafanı yorma
Yeni biri yeni bi rota çizer
Aklıma gelir mi sanıyorsun
Sahte duruşun kirli ruhun
Bi kaç sözüne gülen yüzüne
Kandım anla görmüyorsun
Bi gereği de yok
Yeniden sevdikçe sevesim geliyor
Gökyüzünde kalpsize yer yok
Ayaklarım yerden kesilir elbet
Düşmemek için paraşüte gerek yok
Ben sevdikçe sevesim geliyor
Gökyüzünde kalpsize yer yok
Ayaklarım yerden kesilir elbet
Düşmemek için paraşüte gerek yok
Yeniden sevdikçe sevesim geliyor
Gökyüzünde kalpsize yer yok
Ayaklarım yerden kesilir elbet
Düşmemek için paraşüte gerek yok
Ben sevdikçe sevesim geliyor
Gökyüzünde kalpsize yer yok
Ayaklarım yerden kesilir elbet
Düşmemek için paraşüte gerek yok
Ben sevdikçe sevesim geliyor
-
-
Kapı orada, açılır sokağa
Aydınlık basmadan karanlığa karış
Koşarak çık, ayıbın kadar
Dökül yollara, savrul avuç avuç
Kapı orada, açılır sokağa
Aydınlık basmadan karanlığa karış
Giyin ve çık, cürmün kadar
Yak yılları, savrul avuç avuç
Nereye gidersen git, kiminle gidersen git
Kalbinin hükmüyle, nasıl gidersen git
Bir zamanlar benim değil senin içindi bu aşk
Söyle ne içindi bu aşk, düşünerek git
Herkes bir gün döner, döner gelir
Hatıra olur, dile düşer gelir
Eski bir resim ele geçer gelir
Ama gelir sonuçta
Herkes bir gün döner, döner gelir
Hatıra olur, dile düşer gelir
Eski bir resim ele geçer gelir
Bana gelir sonuçta
Kapı orada, açılır sokağa
Aydınlık basmadan karanlığa karış
Koşarak çık, ayıbın kadar
Dökül yollara, savrul avuç avuç
Kapı orada, açılır sokağa
Aydınlık basmadan karanlığa karış
Giyin ve çık, cürmün kadar
Yak yılları, savrul avuç avuç
Nereye gidersen git, kiminle gidersen git
Kalbinin hükmüyle, nasıl gidersen git
Bir zamanlar benim değil senin içindi bu aşk
Söyle ne içindi bu aşk, düşünerek git
Herkes bir gün döner, döner gelir
Hatıra olur, dile düşer gelir
Eski bir resim ele geçer gelir
Ama gelir sonuçta
Herkes bir gün döner, döner gelir
Hatıra olur, dile düşer gelir
Eski bir resim ele geçer gelir
Herkes bir gün döner, döner gelir
Hatıra olur, dile düşer gelir
Eski bir resim ele geçer gelir
Ama gelir sonuçta
Herkes bir gün döner, döner gelir
Hatıra olur, dile düşer gelir
Eski bir resim ele geçer gelir
Bana gelir sonuçta
-
Senin için üzgünüm ama fikrim değişmeyecek
Hediye yok bundan böyle eskilerle yetinecek
Benim iyi niyetimle ve samimiyetimle
Dua et kalbine sadece uf oldu geçecek
Aşk böyledir işte okur, okur canına
Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla
Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin
Yoksa anca gidersin
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Gelirse
O takıntı yaptığın kırmızılar giyilmeyecek
Yedi yirmidört telefonun içtima edilecek
Yalnız gezilmeyecek benim kuralım böyle
Dua et kalbine sadece uf oldu geçecek
Aşk böyledir işte okur, okur canına
Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla
Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin
Yoksa anca gidersin
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Gelirse
Aşk böyledir işte okur, okur canına
Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla
Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin
Yoksa anca gidersin
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Umrumdamı gelmezse gelmezse
İşine
Gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Gelirse
İşine, gelirse gelirse
İşine, gelirse gelirse
Gelirse
-
O gözlerin şimdi kimle nerde
En dibe çöktüm yok tende haz
Gülen yüzüm eski resimde
Son günlerde kalbim enkaz
Her seven gülmüyor işte
Kim çaldı seni benden ey yar
O elleri tuttuğum gece
Hiç bırakmamak vardı ahhh
Bu son bu ilk değil heves kırık
Tahtımı kurdum baktım buruk
Çekilecek acım var eyvah eyvah
Sana tutkum korkunç büyük
Anlamıyor mu kalbin
Bunun adı aşk rengi var
Ben severken güle güle dedin
Umarım sende gör senin yüzünde yar
Kahpe rengi senin yüzünde yar
Kahpe rengi
-
Varlığın keder, aşkın eziyet
Çok da yalnızım, riskli vaziyet
Göremeden senin farklı yüzünü
Her şeyimi kaptırdım
Boşa gider gibi faaliyetimiz
Kim bilir ne olacak akıbetimiz?
Günü kucaklayıp sevmek adına
Konuları saptırdın
Mucize, katlanıyorum
Büyülü yer çekimine
Boşuna yalvarıyorum
Canımın göz bebeğine
Benim için biraz acı çeker misin?
Yoksa çekip gider misin?
Eşit adalete, aşka, sefalete
Dayanacak gibi misin?
Havasızım, nefes almamı sağla
Havasızım; güneş ol, suya çağla
Beni bıraktığın en deli çağda
Ya bi' sefil ya da kölen olurum
Havasızım, nefes almamı sağla
Havasızım; güneş ol, suya çağla
Beni bıraktığın en deli çağda
Ya bi' sefil ya da kölen olurum
Varlığın keder, aşkın eziyet
Çok da yalnızım, riskli vaziyet
Göremeden senin farklı yüzünü
Her şeyimi kaptırdım
Mucize, katlanıyorum
Büyülü yer çekimine
Boşuna yalvarıyorum
Canımın göz bebeğine
Benim için biraz acı çeker misin?
Yoksa çekip gider misin?
Eşit adalete, aşka, sefalete
Dayanacak gibi misin?
Havasızım, nefes almamı sağla
Havasızım; güneş ol, suya çağla
Beni bıraktığın en deli çağda
Ya bi' sefil ya da kölen olurum
Havasızım, nefes almamı sağla
Havasızım; güneş ol, suya çağla
Beni bıraktığın en deli çağda
Ya bi' sefil ya da kölen olurum
Havasızım, nefes almamı sağla
Havasızım; güneş ol, suya çağla
Beni bıraktığın en deli çağda
Ya bi' sefil ya da kölen olurum
Havasızım, nefes almamı sağla
Havasızım; güneş ol, suya çağla
Beni bıraktığın en deli çağda
Ya bi' sefil ya da kölen olurum