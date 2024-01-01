Kahpe Rengi (Akustik) O gözlerin şimdi kimle nerde En dibe çöktüm yok tende haz Gülen yüzüm eski resimde Son günlerde kalbim enkaz Her seven gülmüyor işte Kim çaldı seni benden ey yar O elleri tuttuğum gece Hiç bırakmamak vardı ahhh Bu son bu ilk değil heves kırık Tahtımı kurdum baktım buruk Çekilecek acım var eyvah eyvah Sana tutkum korkunç büyük Anlamıyor mu kalbin Bunun adı aşk rengi var Ben severken güle güle dedin Umarım sende gör senin yüzünde yar Kahpe rengi senin yüzünde yar Kahpe rengi

Kusura Bakma Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne Kusura bakma iş işten gecti Olmayız artık eski gibi Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk karakter Dünya para üstüne döner Her şey mal mülk Her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş Ara bul Yok deme bana sende ben gibisin İsteseler canını verirsin Kusura bakma iş işten geçti Olmayız artık eski gibi Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet sacıldı İstemem ne ask karakter Dünya para üstüne döner Her şey mal mülk Her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş Ara bul

Adalet Yerinde İz bıraktım ya kalbine Kalbine Kaç gece, kaç kere uykularım kaçtı Seninle savruldum bir köşeye, intikam elimde Kaç gece, kaç kere duygularım şaştı Seninle savruldum bir köşeye, intikam elimde İz bıraktım ya kalbine Çok mutluyum şimdi ben Adalet yerinde İz bıraktım ya kalbine Çok mutluyum şimdi ben Adalet yerinde, adalet yerinde Seni fırlattı attı gönül Anıları yaktı gönül İyi ki kırdım inadımı da Kurtuldum, uzadı ömür Seni fırlattı attı gönül Anıları yaktı gönül İyi ki koydum noktayı da Kurtuldum, uzadı ömür Uzadı ömür Kaç gece, kaç kere duygularım şaştı Seninle savruldum bir köşeye, intikam elimde İz bıraktım ya kalbine Çok mutluyum şimdi ben Adalet yerinde, adalet yerinde Seni fırlattı attı gönül Anıları yaktı gönül İyi ki kırdım inadımı da Kurtuldum, uzadı ömür Seni fırlattı attı gönül Anıları yaktı gönül İyi ki koydum noktayı da Kurtuldum, uzadı ömür Seni fırlattı attı gönül İyi ki koydum noktayı da Kurtuldum, uzadı ömür Uzadı ömür

İşine Gelirse Senin için üzgünüm ama fikrim değişmeyecek Hediye yok bundan böyle eskilerle yetinecek Benim iyi niyetimle ve samimiyetimle Dua et kalbine sadece uf oldu geçecek Aşk böyledir işte okur, okur canına Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin Yoksa anca gidersin İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Gelirse O takıntı yaptığın kırmızılar giyilmeyecek Yedi yirmidört telefonun içtima edilecek Yalnız gezilmeyecek benim kuralım böyle Dua et kalbine sadece uf oldu geçecek Aşk böyledir işte okur, okur canına Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin Yoksa anca gidersin İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Gelirse Aşk böyledir işte okur, okur canına Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin Yoksa anca gidersin İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Umrumdamı gelmezse gelmezse İşine Gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Gelirse İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Gelirse

Paraşüt Bu gemi sensiz de yine gider Bi geleni var ki dumanı tüter Dalavere takla olmaz aşkta Yapanı da varsa çekip de gider Kendi kuyunu kendin kazdın Anlamıyor muyum sandın Beni düşünüp de kafanı yorma Yeni biri yeni bi rota çizer Aklıma gelir mi sanıyorsun Sahte duruşun kirli ruhun Bi kaç sözüne gülen yüzüne Kandım anla görmüyorsun Bi gereği de yok Yeniden sevdikçe sevesim geliyor Gökyüzünde kalpsize yer yok Ayaklarım yerden kesilir elbet Düşmemek için paraşüte gerek yok Ben sevdikçe sevesim geliyor Gökyüzünde kalpsize yer yok Ayaklarım yerden kesilir elbet Düşmemek için paraşüte gerek yok Kendi kuyunu kendin kazdın Anlamıyor muyum sandın Beni düşünüp de kafanı yorma Yeni biri yeni bi rota çizer Aklıma gelir mi sanıyorsun Sahte duruşun kirli ruhun Bi kaç sözüne gülen yüzüne Kandım anla görmüyorsun Bi gereği de yok Yeniden sevdikçe sevesim geliyor Gökyüzünde kalpsize yer yok Ayaklarım yerden kesilir elbet Düşmemek için paraşüte gerek yok Ben sevdikçe sevesim geliyor Gökyüzünde kalpsize yer yok Ayaklarım yerden kesilir elbet Düşmemek için paraşüte gerek yok Yeniden sevdikçe sevesim geliyor Gökyüzünde kalpsize yer yok Ayaklarım yerden kesilir elbet Düşmemek için paraşüte gerek yok Ben sevdikçe sevesim geliyor Gökyüzünde kalpsize yer yok Ayaklarım yerden kesilir elbet Düşmemek için paraşüte gerek yok Ben sevdikçe sevesim geliyor

Döner Gelir (Sevda Karababa) Kapı orada, açılır sokağa Aydınlık basmadan karanlığa karış Koşarak çık, ayıbın kadar Dökül yollara, savrul avuç avuç Kapı orada, açılır sokağa Aydınlık basmadan karanlığa karış Giyin ve çık, cürmün kadar Yak yılları, savrul avuç avuç Nereye gidersen git, kiminle gidersen git Kalbinin hükmüyle, nasıl gidersen git Bir zamanlar benim değil senin içindi bu aşk Söyle ne içindi bu aşk, düşünerek git Herkes bir gün döner, döner gelir Hatıra olur, dile düşer gelir Eski bir resim ele geçer gelir Ama gelir sonuçta Herkes bir gün döner, döner gelir Hatıra olur, dile düşer gelir Eski bir resim ele geçer gelir Bana gelir sonuçta Kapı orada, açılır sokağa Aydınlık basmadan karanlığa karış Koşarak çık, ayıbın kadar Dökül yollara, savrul avuç avuç Kapı orada, açılır sokağa Aydınlık basmadan karanlığa karış Giyin ve çık, cürmün kadar Yak yılları, savrul avuç avuç Nereye gidersen git, kiminle gidersen git Kalbinin hükmüyle, nasıl gidersen git Bir zamanlar benim değil senin içindi bu aşk Söyle ne içindi bu aşk, düşünerek git Herkes bir gün döner, döner gelir Hatıra olur, dile düşer gelir Eski bir resim ele geçer gelir Ama gelir sonuçta Herkes bir gün döner, döner gelir Hatıra olur, dile düşer gelir Eski bir resim ele geçer gelir Herkes bir gün döner, döner gelir Hatıra olur, dile düşer gelir Eski bir resim ele geçer gelir Ama gelir sonuçta Herkes bir gün döner, döner gelir Hatıra olur, dile düşer gelir Eski bir resim ele geçer gelir Bana gelir sonuçta

İşine Gelirse Versiyon Senin için üzgünüm ama fikrim değişmeyecek Hediye yok bundan böyle eskilerle yetinecek Benim iyi niyetimle ve samimiyetimle Dua et kalbine sadece uf oldu geçecek Aşk böyledir işte okur, okur canına Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin Yoksa anca gidersin İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Gelirse O takıntı yaptığın kırmızılar giyilmeyecek Yedi yirmidört telefonun içtima edilecek Yalnız gezilmeyecek benim kuralım böyle Dua et kalbine sadece uf oldu geçecek Aşk böyledir işte okur, okur canına Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin Yoksa anca gidersin İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Gelirse Aşk böyledir işte okur, okur canına Herkesin aklını aldın çaldın kaşıkla Bir ıslıkla yanıma geleceksen gelirsin Yoksa anca gidersin İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Umrumdamı gelmezse gelmezse İşine Gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Gelirse İşine, gelirse gelirse İşine, gelirse gelirse Gelirse

Kahpe Rengi O gözlerin şimdi kimle nerde En dibe çöktüm yok tende haz Gülen yüzüm eski resimde Son günlerde kalbim enkaz Her seven gülmüyor işte Kim çaldı seni benden ey yar O elleri tuttuğum gece Hiç bırakmamak vardı ahhh Bu son bu ilk değil heves kırık Tahtımı kurdum baktım buruk Çekilecek acım var eyvah eyvah Sana tutkum korkunç büyük Anlamıyor mu kalbin Bunun adı aşk rengi var Ben severken güle güle dedin Umarım sende gör senin yüzünde yar Kahpe rengi senin yüzünde yar Kahpe rengi