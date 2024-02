Sinmiş üstüme korkularım Etme eyleme acır bi yanım Direnmek ister sesim duyulmaz Kilitlenir çığlığım Sinmiş üstüme korkularım Etme eyleme acır bi yanım Direnmek ister sesim duyulmaz Kilitlenir çığlığım Kimine fırsat belki de hayat Bana bir çare ayrılıklar var Haramsın bana artık anladım Gitmem lazım Kimine fırsat belki de hayat Bana bir çare ayrılıklar var Haramsın bana artık anladım Gitmem lazım Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Sinmiş üstüme korkularım Etme eyleme acır bi yanım Direnmek ister sesim duyulmaz Kilitlenir çığlığım Kimine fırsat belki de hayat Bana bir çare ayrılıklar var Haramsın bana artık anladım Gitmem lazım Kimine fırsat belki de hayat Bana bir çare ayrılıklar var Haramsın bana artık anladım Gitmem lazım Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver