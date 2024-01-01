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7/24 Dinle Fark

Fark Şarkı Sözleri

Faruk K Fark şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk K Fark şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fark sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Faruk K

Faruk K

Fark

  • Paraşüt

  • Kusura Bakma

  • Adalet Yerinde

  • İşine Gelirse

  • Kahpe Rengi (Akustik)

  • Daha Ne İsterim (Nida Ünsal)

  • Döner Gelir (Sevda Karababa)

  • İşine Gelirse Versiyon

  • Kahpe Rengi

  • Havasızım Rmx

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