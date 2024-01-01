-
Kalbimi soküp yollara atip
Sen uyurken Cekip gittim
İcim Rahat senin için
Benim icin en dogruyu sectim
Beni tani gor ve konuş
Halimi sor karsilasirsak
İnan herkes aglayacak biz birgun kavusursak
Yanar bu sevda duraklari
Yanar bu askin sokaklari
Biterse bitsin gunun birinde
Bulusur elbet dudaklarim
Seni seve seve ayrildim ben
Seni ope ope Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni ope ope Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
BY O.L.C.A.Y.T.O 63
Kalbimi soküp yollara atip
Sen uyurken Cekip gittim
İcim Rahat senin için
Benim icin en dogruyu sectim
Beni tani gör ve konuş
Halimi sor karsilasirsak
İnan herkes aglayacak biz birgün kavusursak.
Yanar bu sevda duraklari
Yanar bu askin sokaklari
Biterse bitsin gunun birinde
Buluşur elbet dudaklarim
Seni seve seve ayrildim ben
Seni ope ope Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye oleceğim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni öpe öpe Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni öpe öpe Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni öpe öpe Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni öpe öpe Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
-
Affet aşkım (Affet)
Seni kırdım üzdüm yordum, özür dilerim
Seni ölümlü dünyada bir ben severim (bir ben)
Sana birileri bi′ şey demiş, inanma yalan
Yüzleştir istersen, yok mazeretim
Sen bu gece iyi düşün taşın, koy bizi bir kefeye
Deliyim gözü kara peşinde
Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or′dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Affet aşkım (Affet)
Seni kırdım üzdüm yordum, özür dilerim
Seni ölümlü dünyada bir ben severim (bir ben)
Sana birileri bi′ şey demiş, inanma yalan
Yüzleştir istersen, yok mazeretim
Sen bu gece iyi düşün taşın, koy bizi bir kefeye
Deliyim gözü kara peşinde
Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım (bom bom bom bom bom)
Aklıma geldi yaptığım her şey, bir tek sana bir tek bana özel
Yemedim içmedim, başım zom zom
Senin için her yere bom bom bom bom (bom bom bom bom bom)
Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or′dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım (b-b-bombalarım)
-
Düş duymazken yolsuzmu kaldın
Canınmı çekti sabahın körü ararsın
Bende bir damla kandan anamdan doğdum
Altınmısın pırlantamı kaç paralıksın
Gelen yedi giden yedi helal hoş olsun
Sende onlardan birisin al gözün doysun
Sana inanmıyorum aşkından
Tam emin olamıyorum kuşkumdan
Sana bulaşmak peşine dolaşmak
Çok zaman öldürüyor
Kalbim kalbine şans tanıyor
Belanı bulunca zevke doyunca
Pişman olup uykun kaçınca
Sen akıllanınca yetmiş milyona söz
Affedeceğim.
-
Ele güvendin mi, sözüme geldin mi?
Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi?
Kadere sordun mu, hayra yordun mu?
Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen
İyice duydun mu?
Ölüm değil, zulüm değil ki aşk
Gidene dön demek ters gelir bize
Anam değil, babam değil ki yâr
Yakan ateş değil, derdi düşer dile
Bu son bakışındı, bu
Ve son görüşüm seni, çek git şimdi
Bu son yanışımdı, bu
Gidişin, sönüşün olsun
Ele güvendin mi, sözüme geldin mi?
Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi?
Kadere sordun mu, hayra yordun mu?
Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen
İyice duydun mu?
Ele güvendin mi, sözüme geldin mi?
Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi?
Kadere sordun mu, hayra yordun mu?
Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen
İyice duydun mu?
Ölüm değil, zulüm değil ki aşk
Gidene dön demek ters gelir bize
Anam değil, babam değil ki yâr
Yakan ateş değil, derdi düşer dile
Bu son bakışındı, bu
Ve son görüşüm seni, çek git şimdi
Bu son yanışımdı, bu
Gidişin, sönüşün olsun
Ele güvendin mi, sözüme geldin mi?
Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi?
Kadere sordun mu, hayra yordun mu?
Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen
İyice duydun mu?
Ele güvendin mi, sözüme geldin mi?
Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi?
Kadere sordun mu, hayra yordun mu?
Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen
İyice duydun mu?
-
-
Kalbimi soküp yollara atip
Sen uyurken Cekip gittim
İcim Rahat senin için
Benim icin en dogruyu sectim
Beni tani gor ve konuş
Halimi sor karsilasirsak
İnan herkes aglayacak biz birgun kavusursak
Yanar bu sevda duraklari
Yanar bu askin sokaklari
Biterse bitsin gunun birinde
Bulusur elbet dudaklarim
Seni seve seve ayrildim ben
Seni ope ope Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni ope ope Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
BY O.L.C.A.Y.T.O 63
Kalbimi soküp yollara atip
Sen uyurken Cekip gittim
İcim Rahat senin için
Benim icin en dogruyu sectim
Beni tani gör ve konuş
Halimi sor karsilasirsak
İnan herkes aglayacak biz birgün kavusursak.
Yanar bu sevda duraklari
Yanar bu askin sokaklari
Biterse bitsin gunun birinde
Buluşur elbet dudaklarim
Seni seve seve ayrildim ben
Seni ope ope Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye oleceğim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni öpe öpe Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni öpe öpe Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni öpe öpe Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
Seni seve seve ayrildim ben
Seni öpe öpe Ayrildim ben
Başka şansim yoktu Affet
Adini diye diye ölecegim ben
-
(Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara)
(Uyursan uyanma inşallah)
(Benim olanları verirsen onlara)
(Mutlu da olama inşallah)
İyiliği sana, kötülüğü bana
Etmişim haberim, yok (yok, yok, yok, yok)
O güzel hatırına dayandım ama
Bitti, çaresi yok
Gidiyorum, döneceğim anlamına gelmez
Sana neler neler yazdım, çizdim
Oku oku bitmez
(Bedelsiz, bedelsiz)
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
İyiliği sana, kötülüğü bana
Etmişim haberim, yok (yok, yok, yok, yok)
O güzel hatırına dayandım ama
Bitti, çaresi yok
Gidiyorum, döneceğim anlamına gelmez
Sana neler neler yazdım, çizdim
Oku oku bitmez
(Bedelsiz, bedelsiz)
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Bedelsiz aşklara (bedelsiz aşklara)
Yasak sabahlara (yasak sabahlara)
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara
Uyursan uyanma inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Benim olanları verirsen onlara
Mutlu da olama inşallah
Sen, inşallah
-
Sinmiş üstüme korkularım
Etme eyleme acır bi yanım
Direnmek ister sesim duyulmaz
Kilitlenir çığlığım
Sinmiş üstüme korkularım
Etme eyleme acır bi yanım
Direnmek ister sesim duyulmaz
Kilitlenir çığlığım
Kimine fırsat belki de hayat
Bana bir çare ayrılıklar var
Haramsın bana artık anladım
Gitmem lazım
Kimine fırsat belki de hayat
Bana bir çare ayrılıklar var
Haramsın bana artık anladım
Gitmem lazım
Yaşanacaksa yaşanacak
Ayrılıklar mutsuzluklar
Ölüm yok ya bunun sonunda
Tüm acılar bir yere kadar
Yaşanacaksa yaşanacak
Ayrılıklar mutsuzluklar
Ölüm yok ya bunun sonunda
Tüm acılar bir yere kadar
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Sinmiş üstüme korkularım
Etme eyleme acır bi yanım
Direnmek ister sesim duyulmaz
Kilitlenir çığlığım
Kimine fırsat belki de hayat
Bana bir çare ayrılıklar var
Haramsın bana artık anladım
Gitmem lazım
Kimine fırsat belki de hayat
Bana bir çare ayrılıklar var
Haramsın bana artık anladım
Gitmem lazım
Yaşanacaksa yaşanacak
Ayrılıklar mutsuzluklar
Ölüm yok ya bunun sonunda
Tüm acılar bir yere kadar
Yaşanacaksa yaşanacak
Ayrılıklar mutsuzluklar
Ölüm yok ya bunun sonunda
Tüm acılar bir yere kadar
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
-
-
-
ey tanrim dinle beni bir dilegim var senden
yanlizlik bir tek sana mahsus
bu hayat yolculugu cekilmez yanlizlik
yolla gelsin bi tane yaslanmadan ben..
mavi gözlü olsun dogru sözlü olsun
sirin masum kedi gibi seytanligi olsun
hem sevgilim olsun
arkadasim tammam herkez baksin amma bir tek benim olsun
mavi gözlu olsun dogru sözlu olsun
sirin masum kedi gibi seytanligi olsun
hem sevgilim olsun arkadasim tammam herkez baksin amma bir tek benim olsun
bende bi kusurmu var kalbim kirik yaralii kimi sevsem kimii hesabi sorulmali....
simdi ellerim ates dokunani yakmalii kudurdum bu gece sokak sokak bakmalii...
ey tanrim dinle beni bir dilegim var senden yanlizlik bir tek tek sana mahsus
bu hayat yolculugu cekilmez yanlizlik
yolla gelsin bitane yaslanmadan ben..
mavi gözlu olsun dogru sözlu olsun
sirin masum kedi gibi seytanligi olsun
hem sevgilim olsun arkadasim tammam her baksin amma bir tek benim olsun
mavi gözlu olsun dogru sözlu olsun
sirin masum kedi gibi seytanligi olsun hem sevgilim olsun
arkadasim tammam her baksin amma bir tek benim olsun.
bende bi kusurmu var kalbim kirik yaralii..
kudurdum bu gece sokak sokak bakmaliiii....
-
Affet aşkım (Affet)
Seni kırdım üzdüm yordum, özür dilerim
Seni ölümlü dünyada bir ben severim (bir ben)
Sana birileri bi′ şey demiş, inanma yalan
Yüzleştir istersen, yok mazeretim
Sen bu gece iyi düşün taşın, koy bizi bir kefeye
Deliyim gözü kara peşinde
Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or′dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Affet aşkım (Affet)
Seni kırdım üzdüm yordum, özür dilerim
Seni ölümlü dünyada bir ben severim (bir ben)
Sana birileri bi′ şey demiş, inanma yalan
Yüzleştir istersen, yok mazeretim
Sen bu gece iyi düşün taşın, koy bizi bir kefeye
Deliyim gözü kara peşinde
Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım (bom bom bom bom bom)
Aklıma geldi yaptığım her şey, bir tek sana bir tek bana özel
Yemedim içmedim, başım zom zom
Senin için her yere bom bom bom bom (bom bom bom bom bom)
Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım
Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or′dayım
Senin için denizleri, köprüleri bombalarım
Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım
Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım (b-b-bombalarım)
-
Sinmiş üstüme korkularım
Etme eyleme acır bi yanım
Direnmek ister sesim duyulmaz
Kilitlenir çığlığım
Sinmiş üstüme korkularım
Etme eyleme acır bi yanım
Direnmek ister sesim duyulmaz
Kilitlenir çığlığım
Kimine fırsat belki de hayat
Bana bir çare ayrılıklar var
Haramsın bana artık anladım
Gitmem lazım
Kimine fırsat belki de hayat
Bana bir çare ayrılıklar var
Haramsın bana artık anladım
Gitmem lazım
Yaşanacaksa yaşanacak
Ayrılıklar mutsuzluklar
Ölüm yok ya bunun sonunda
Tüm acılar bir yere kadar
Yaşanacaksa yaşanacak
Ayrılıklar mutsuzluklar
Ölüm yok ya bunun sonunda
Tüm acılar bir yere kadar
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Sinmiş üstüme korkularım
Etme eyleme acır bi yanım
Direnmek ister sesim duyulmaz
Kilitlenir çığlığım
Kimine fırsat belki de hayat
Bana bir çare ayrılıklar var
Haramsın bana artık anladım
Gitmem lazım
Kimine fırsat belki de hayat
Bana bir çare ayrılıklar var
Haramsın bana artık anladım
Gitmem lazım
Yaşanacaksa yaşanacak
Ayrılıklar mutsuzluklar
Ölüm yok ya bunun sonunda
Tüm acılar bir yere kadar
Yaşanacaksa yaşanacak
Ayrılıklar mutsuzluklar
Ölüm yok ya bunun sonunda
Tüm acılar bir yere kadar
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver
Her zaman yaptığın gibi
Bana da boş ver unut gitsin
Sevgiden kaçmaya devam et
Haklısın boş ver