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7/24 Dinle Azar Azar

Azar Azar Şarkı Sözleri

Faruk K Azar Azar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk K Azar Azar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Azar Azar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Faruk K

Faruk K

Azar Azar

  • Yas Günü

  • Azar Azar

  • Yeniden Yanalım

  • Ağlama

  • Aşk Yarası

  • Vurgun

  • Kalbime İyi Davran

  • Bir Nefeste

  • Yeniden Yanalım (2.Version)

  • Sözümü Tuttum

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