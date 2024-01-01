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7/24 Dinle Enerji

Enerji Şarkı Sözleri

Faruk K Enerji şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk K Enerji şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Enerji sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Faruk K

Faruk K

Enerji

  • Yaşanacaksa Yaşanacak

  • Bomba

  • Affedeceğim

  • İyice Duydun mu

  • Hayat Devam Ediyor

  • Sevda Durakları

  • Bedelsiz

  • Bitti Aşkımız

  • Aşk Marşı

  • Mavi Gözlü

  • Bomba

  • Sevda Durakları (Remix)

  • Yaşanacaksa Yaşanacak (Alaturka)

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