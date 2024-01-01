Azar Azar Şarkı Sözleri
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Şu gönlümün derdi neden söyle
Dilimdeki derdim başka
Sana işte böyle amma
Çözülmez bir en karmaşık
Her yolun bir yolcusu arkası yarın
Her gülün bir bekçisi var
Sen neden söyle et canım
Bunu gören şüphen mi var
Bekliyorum seni aylardır
Gel hayat ağacı zamandır
Hasretini nedir dedin
Bunun sonu sana zarardır
Git acı veriyor yere kadar
Git aşkın aşk bitti kadar
Ya vur kolunu aşkın sihri
Ya kuzu kuzu gel yeniden yanalım
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Benden başka herkes aşkta işini biliyor ama
Benden başka kimse kalbini dinlemiyor
Senden başka herkes bak peşimden koşuyor ama
Gönlüm senden başka kimseyi beklemiyor
Kadınlar aynı erkekler aynı
Seven de sevmeyen de bekleyen de aynı
Gidenler haklı dönen yok geriye
Al birini vur birine herbirisi aynı
Azar azar kader bize ne yazar
Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar
Beni aşka düşman etme
Yok yok a canım niyetimi bozamam
Döküleyim su gibi yar eline
Söz olayım kalbinin diline
Beni kendine düşman etme
Yok yok a canım niyetimi bozamam
Of of of kaşı gözü karalım
Of of of tenine gül olayım
Of of of zalim sana kıyamam
Yok yok a canım niyetimi bozamam
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Şu gönlümün derdi neden söyle
Dilimdeki derdim başka
Sana işte böyle amma
Çözülmez bir en karmaşık
Her yolun bir yolcusu arkası yarın
Her gülün bir bekçisi var
Sen neden söyle et canım
Bunu gören şüphen mi var
Bekliyorum seni aylardır
Gel hayat ağacı zamandır
Hasretini nedir dedin
Bunun sonu sana zarardır
Git acı veriyor yere kadar
Git aşkın aşk bitti kadar
Ya vur kolunu aşkın sihri
Ya kuzu kuzu gel yeniden yanalım
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Bir kuru dal gibi
Kırılmışsam yüreğin çarpıyorsa
Hesap vermem kimseye
Bu zalimi mutlu eder
Bilirimki anlamadım ben
Hatta yanlış anlamış
Boşver işte böyle
Gözyaşlarına değer mi
Ağlama ağlama
Duyan anla beni olsa
Ve birgün biter sevi şiiri
Ardında kalır sevda...
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Tanrım sen kullarını vefasız kulak ver
Bir canım var sen verdin ona sensiz sokak
Başımda sevdanın gülleri
Batar durur çarpan kalp
Durdurun dünyayı ineceğim
Başka bir bu mu sevda
Çok çektim yıllar biliyor
Senin işte bitti dinlemiyor
Seni el bebek zalim yarim ah ah
Yalandan dolandan şımartmışlar kurşun yüklü
Sana kırk tas su dökseler günahların zalim yarim
Yar ateşler üstünden atlanmaz
Ah en karmaşık değişmiyor değişmez
Seni yumuşak huylu oynar oynar atarlar
Aşk yarası, kara melek çekilmiyor çekilmez
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Son sözün giderken, güzel gözlüm
Geceler sensiz geçerken
Hep aşk acısı
Yok hayır yalanmış
Sevişin batan güneş
Unut beni o zaman zalim
Giderim senden sonra
Seni terkedip uzaklara
Yalnızlığa yumuşak huylu
Her kadeh bir tokat sana
Seveni işsiz güçsüz değilim ya
Dönmem neden söyle
Vurgun değilim yar sana
Düşman bu nasıl aşk
Zalim değilim senin bu nasıl aşk
Yakışmaz bana
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Hadi yazdır geceyi hesabıma
Hadi bu kadar işte anlat
Bu gece sadece kalbime özüm budur
Kandırmadan kırmadan
Hiç masum olmadan hayat ağacı
Yalana alıştırma dokunmaktan aşkın sihri
Yaşanası günleri hatırla
Unutma kara melek gelmez
Pes eden hani dili aşk acısı
Utanma utanma
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Olmaz inanmam
Yok olmaz dayanamam
Bugün aşk bitti yine yas günü
Yaşayamam
Sevdim, sensiz ölüm
Aldandım yalan aşk
Gördüm, bir sövdüm
Kavgamdın, zalim yarim
Ben ağlarım bir sana
Bir bana zamana
Erkekler çok yakında
Unutma
Gidiyorum uzaklara
Yabancı dudaklara
İstemem sensin ben
Gidiyorum, gidiyorum
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Faruk K. - Bir Nefeste
Ayazdan çýktým, bahara vardým
Yazý solukladým, bir nefeste
Sonbahar oldum, güneþe küstüm
Yapayalnýzým bu koca þehirde
Aþklar biter, mevsimler geçince
Dostlar gider, bilmediðim þehirlere
Ben aðlarým, ben susarým, ben beklerim
Kendi kendime
Ben kalýrým, ben yaþarým bu hayatta
Kendi derdimle
Aþklar biter, þu koskoca sevdam biter
Dostlarým nereye gider bu zindan günlerde
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Biraz aşk oldum
Yanar oldum sonradan
Biraz tedirgindim dua oldum tanrıdan
Dertleri ben üstüme çeker gibiyim
Her gece rüyamda bekler gibiyim
Ben bu işin sonunu görer gibiyim
Bu aşka elveda der gibiyim
Senden vazgeçer gibiyim
Sözümü tuttum ben
Bekledim aylarca
Gelmedin insaf etmedin
Bana yıllarca
Acımdan öldüm ben
Her bela aşklarda
Yine gözüm yaşlarda
Kalbim telaşlarda