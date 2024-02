Şu gönlümün derdi neden söyle Dilimdeki derdim başka Sana işte böyle amma Çözülmez bir en karmaşık Her yolun bir yolcusu arkası yarın Her gülün bir bekçisi var Sen neden söyle et canım Bunu gören şüphen mi var Bekliyorum seni aylardır Gel hayat ağacı zamandır Hasretini nedir dedin Bunun sonu sana zarardır Git acı veriyor yere kadar Git aşkın aşk bitti kadar Ya vur kolunu aşkın sihri Ya kuzu kuzu gel yeniden yanalım

Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni *** Kıyamete kadar Kapattım kalbimi *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni *** Kıyamete kadar Kapattım kalbimi *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür

Ben o yâri esasında çok severim Ben o yâri esasında çok severim *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre ne dil döktüm ben bilirim Kimselere bakmam onu dinlerim *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun