Ada Sahillerinde Bekliyorum Şarkı Sözleri
Faruk Salgar Ada Sahillerinde Bekliyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk Salgar Ada Sahillerinde Bekliyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ada Sahillerinde Bekliyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Faruk Salgar
Ada Sahillerinde Bekliyorum
Tüm Şarkıları
-
Ah, ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
Ah, ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
Ah, her zaman sen yalancı, ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta, ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
Ah, her zaman sen yalancı, ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta, ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
Ah, nerede o mis gibi leylaklar?
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için
Ah, nerede o mis gibi leylaklar?
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için