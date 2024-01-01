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7/24 Dinle Faruk Salgar

Ada Sahillerinde Bekliyorum Şarkı Sözleri

Faruk Salgar Ada Sahillerinde Bekliyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Faruk Salgar Ada Sahillerinde Bekliyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ada Sahillerinde Bekliyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Faruk Salgar

Faruk Salgar

Ada Sahillerinde Bekliyorum

  • Ada Sahillerinde Bekliyorum
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