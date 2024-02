Faruk Salgar

Ah, ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için Ah, ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için Ah, her zaman sen yalancı, ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta, ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak Ah, her zaman sen yalancı, ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta, ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak Ah, nerede o mis gibi leylaklar? Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için Ah, nerede o mis gibi leylaklar? Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için