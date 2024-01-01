Biliyorsun Bir Zamanlar Şarkı Sözleri
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Faruk Salgar
Biliyorsun Bir Zamanlar
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Biliyorsun, bir zamanlar
Seni ne çok seviyordum
Kederinle üzülüyor
Sevincinle gülüyordum
Biliyorsun, bir zamanlar
Seni ne çok seviyordum
Kederinle üzülüyor
Sevincinle gülüyordum
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Unuttum artık ben seni
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Unuttum artık ben seni
Beraberce gezdiğimiz
O yerlerden kaçıyorum
Kederlerden uzaklaştım
Şimdi neşe saçıyorum
Beraberce gezdiğimiz
O yerlerden kaçıyorum
Kederlerden uzaklaştım
Şimdi neşe saçıyorum
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Unuttum artık ben seni
Göz göze gelmek istemem
Yüzünü görmek istemem
Seninle gülmek istemem
Unuttum artık ben seni
Unuttum artık ben seni
Unuttum artık ben seni