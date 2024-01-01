Faruk Salgar

Biliyorsun, bir zamanlar Seni ne çok seviyordum Kederinle üzülüyor Sevincinle gülüyordum Biliyorsun, bir zamanlar Seni ne çok seviyordum Kederinle üzülüyor Sevincinle gülüyordum Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Unuttum artık ben seni Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Unuttum artık ben seni Beraberce gezdiğimiz O yerlerden kaçıyorum Kederlerden uzaklaştım Şimdi neşe saçıyorum Beraberce gezdiğimiz O yerlerden kaçıyorum Kederlerden uzaklaştım Şimdi neşe saçıyorum Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Unuttum artık ben seni Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Unuttum artık ben seni Unuttum artık ben seni Unuttum artık ben seni