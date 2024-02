Büyüleyen gözlerinle Yeşil yeşil bakıyorsun Sevdalanmış yüreğime Damla damla akıyorsun Büyüleyen gözlerinle Yeşil yeşil bakıyorsun Sevdalanmış yüreğime Damla damla akıyorsun Karanfiller gibi renkli Bülbüller gibi ahenkli Neşeli sevinçli zevkli Name name şakıyorsun Karanfiller gibi renkli Bülbüller gibi ahenkli Neşeli sevinçli zevkli Name name şakıyorsun Samur samur saçlarınla Kalem kalem kaşlarınla Çıldırtan bakışlarınla Alev alev yakıyorsun Samur samur saçlarınla Kalem kalem kaşlarınla Çıldırtan bakışlarınla Alev alev yakıyorsun Karanfiller gibi renkli Bülbüller gibi ahenkli Neşeli sevinçli zevkli Name name şakıyorsun Karanfiller gibi renkli Bülbüller gibi ahenkli Neşeli sevinçli zevkli Name name şakıyorsun Name name şakıyorsun Name name şakıyorsun