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Şevki Bey - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 6
Şevki Bey - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 6 Şarkı Sözleri
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Faruk Salgar
Şevki Bey - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 6
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Gönlümü dûçar eden bu hâle hep
Kara gözlüm kara bahtımdır sebep
Ettiğim âh-ü figane rûz-ü şeb
Kara gözlüm kara bahtımdır sebep
İstemezsin ben perişân olduğum
Âteş-i aşkınla nâlân olduğum
Sîne çâk-ü dîde giryân olduğum
Kara gözlüm kara bahtımdır sebep
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Nedir bu hâletin ey meh cemâlim
Nasıl kıydı sana o kanlı zâlim
Tükendi akl-û endişem hayâlim
Aman söyle perîşân oldu hâlim
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Hastasın zannım vefâ mahzûnusun
Söyle gönlüm sen kimin meftûnusun
Dest-i aşkın şüphesiz mecnunusun
Söyle gönlüm sen kimin meftûnusun
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Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı didem ağlıyor
Dîdemle müşterek dil-i gam dîdem ağlıyor
Bu hâle hem de mehveş-i nâdîdem ağlıyor
Dîdemle müşterek dil-i gam dîdem ağlıyor
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Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz
Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz
Her derdin olur çâresi meşhur meseldir
Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz
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