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7/24 Dinle Faruk Tınaz

Faruk Tınaz

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Albümler

Dinlenesi Şarkılar Faruk Tınaz

Ömrümü Çalan Yıllar Faruk Tınaz

Kalbimin Kadını Faruk Tınaz

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