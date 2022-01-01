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Faruk Tınaz
Faruk Tınaz
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01
Yıldızlı Semalardaki Haşmet
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Faik Ali Özanay
Besteci:
Sadi Hoşses
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02
Yeşil Ördek
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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03
Yalan
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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04
Unutamam Seni
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şekip Ayhan Özışık
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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05
Talihin Elinde Oyunca Oldum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Arif Sami Toker
Besteci:
Arif Sami Toker
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