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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yesari Asım Arsoy
Besteci:
Yesari Asım Arsoy
02
Vardar Ovası
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
03
Söyleyemem Derdimi Kimseye
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Şükrü Tunar
04
Solsanda Sararsan Yine Gül
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ahmet Refik Altınay
Besteci:
Mısırlı Ahmet Efendi (Udi)
05
Seni Sevda Çiçeğim Tac-ı Serim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İbrahim Uygun
Besteci:
Leyla Saz
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