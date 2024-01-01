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7/24 Dinle Anadolu Rüzgarı

Anadolu Rüzgarı Şarkı Sözleri

Fatih Açıkgöz Anadolu Rüzgarı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Açıkgöz Anadolu Rüzgarı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anadolu Rüzgarı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Açıkgöz

Fatih Açıkgöz

Anadolu Rüzgarı

  • Ay Doğar Sini Sini

  • Bağa Gel Bostana Gel

  • İki Keklik

  • Asiye

  • Garip Bir Kuştu Gönlüm

  • Açıl Ey Ömrümün Varı

  • Kahveyi Kavurlar

  • Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme

  • Taşa Verdim Yanımı

  • Bir Yiğit Gurbete Gitse

  • Beyaz Giyme Toz Olur

  • Aynalı Körük

  • Yüksek Yüksek Tepelere

  • Harman Yeri Sürseler

  • Bitlis'in Önünde Bağlar

  • Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım

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