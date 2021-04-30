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Fatih Akman

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En Çok Dinlenen Fatih Akman Şarkıları

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01

Zilzâl Suresi Zilzâl Suresi

Fatih Akman 03:43
02

Âdiyât Suresi Âdiyât Suresi

Fatih Akman 04:16
03

Şuarâ 1-9 (1. ila 9. ayetler)

Fatih Akman 05:25
04

Kehf Suresi 18-22 (18. ila 22. ayetler)

Fatih Akman 11:43
05

Şuarâ 105-122 (105. ila 122. ayetler)

Fatih Akman 08:05

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