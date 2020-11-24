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Fatih Akman
Gâşiye suresi
Fatih Akman
Fatih Akman
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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01
Gâşiye Suresi
Fatih Akman
00:07:51
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01
Zilzâl Suresi
Fatih Akman
00:03:43
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02
Şuarâ 105-122
Fatih Akman
00:08:05
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03
Şuarâ 1-9
Fatih Akman
00:05:25
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04
Şems Suresi
Fatih Akman
00:05:30
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05
Sebe Suresi 22-30
Fatih Akman
00:09:00
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06
Mürselât Suresi 1-19
Fatih Akman
00:05:33
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07
Kehf Suresi 18-22
Fatih Akman
00:11:43
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08
Kadir Suresi
Fatih Akman
00:03:10
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10
Alak Suresi
Fatih Akman
00:06:19
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11
Âdiyât Suresi
Fatih Akman
00:04:16
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