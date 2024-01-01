Fatih Erdemci

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Bekliyorum gitarın akorlarında
Ritimlerim kalbinin atışı
Sigaramın dumanında
Bekliyorum gitarın akorlarında
Bekliyorum gitarın akorlarında
Gecenin karanlığında
Sigaramın dumanında
Bekliyorum gitarın akorlarında
Bekliyorum gitarın akorlarında
Gitar çalıyorum bütün gece
Gitar çalıyorum bütün gece
Gecenin içinde
Na na na na
Belkide son defa!
Gecenin içinde
Na na na na
Yıllardır hep böyle!
Gecenin içinde
Na na na na
Yalnızım yine!
Gecenin içinde
Na na na na
Belkide son defa!
Bekliyorum gitarın akorlarında
Düşlerimin kuytularında
Gecenin karanlığında
Bekliyorum gitarın akorlarında
Gitar çalıyorum bütün gece
Gitar çalıyorum bütün gece
Gecenin içinde
Na na na na
Belkide son defa!
Gecenin içinde
Na na na na
Yıllardır hep böyle!
Gecenin içinde
Na na na na
Yalnızım yine!
Gecenin içinde
Na na na na
Belkide son defa!
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Ben ölmeden önce
Bir sürü dostum vardı
Ben ölmeden önce
Bir sürü düşüm vardı
Ben ölmeden önce
Bir sürü aşkım oldu
Ben ölmeden önce
Bir sürü hatam oldu
Ve her şeye rağmen
Pişman değilim
Her şeye rağmen
Pişman değilim
Ama yine de (ama yine de)
Bazen düşündüğümde (bazen düşündüğümde)
Bir gün gelir de (bir gün gelir de)
Yaşarım ben de yine (yaşarım ben de yine)
Tüm aşklarım (tüm aşklarım)
Yalan mıydı, ey Tanrım? (Yalan mıydı, ey Tanrım?)
Çok yalnızım (çok yalnızım)
Eriyorum yavaş yavaş, yavaş yavaş
Ben ölmeden önce
Bir sürü dostum vardı
Ben ölmeden önce
Bir sürü hatam oldu
Ve her şeye rağmen
Pişman değilim
Her şeye rağmen
Pişman değilim
Ama yine de (ama yine de)
Bazen düşündüğümde (bazen düşündüğümde)
Bir gün gelir de (bir gün gelir de)
Yaşarım ben de yine (yaşarım ben de yine)
Tüm aşklarım (tüm aşklarım)
Yalan mıydı, ey Tanrım? (Yalan mıydı, ey Tanrım?)
Çok yalnızım (çok yalnızım)
Eriyorum yavaş yavaş, yavaş yavaş
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Suçum değil
Suçum değil
Suçum değil
Suçum değil
Suçum değil
Kim bilir kaç güneş doğacak
Bu hasretin üstüne
Ne kadar sürer bu ayrılık böyle
Seni de sarar mı yalnızlık
Aklında mı ayrılık
Razıyım her şeye, severim sessizce
Razıyım her şeye, severim sessizce
Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak
Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret
İtirazım var yalnızlık hakkım değil
Bu ayrılık benim suçum değil
Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak
Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret
İtirazım var yalnızlık hakkım değil
Bu ayrılık benim suçum değil
Kim bilir kaç güneş doğacak
Bu hasretin üstüne
Ne kadar sürer bu ayrılık böyle
Seni de sarar mı yalnızlık
Aklında mı ayrılık
Razıyım her şeye, severim sessizce
Razıyım her şeye, severim sessizce
Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak
Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret
İtirazım var yalnızlık hakkım değil
Bu ayrılık benim suçum değil
Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak
Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret
İtirazım var yalnızlık hakkım değil
Bu ayrılık benim suçum değil
Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak
Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret
İtirazım var yalnızlık hakkım değil
Bu ayrılık benim suçum değil
Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak
Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret
İtirazım var yalnızlık hakkım değil
Bu ayrılık benim suçum değil
-
Yaşamadım ki öleyim
Ölüm fiili cebimde
Sevilmedim ki seveyim
Çeşit çeşit yalanlar içinde
Bilemedim ki öğreteyim
Neden yaşamak zorlar bizi
Neden zorlar bizi sözler
Sebep basit bir çelişki
Neden ayrılıklar
Neden sevgililer hep özler
Yaşamak zor, yaşatmak zor
Yaşlanmak zor
Ağlamadım ki güleyim
Boş beyaz bir sayfadır yüreğim
Sevinmedim ki üzüleyim
Çok uzun zamandır böyleyim
Bilemedim ki öğreteyim
Neden yaşamak zorlar bizi
Neden zorlar bizi sözler
Sebep basit bir çelişki
Neden ayrılıklar
Neden sevgililer hep özler
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Hiç bir şey değişmez istemezsen,
Rüzgar aynı yönünde...
Yağmur aynı tadında...
Bahar aynı serinde...
Ben aynı sen aynı
Hiç bir şey değişmez istemezsen,
Gece aynı yüzünde...
Gündüz aynı düşünde...
Aynı telaş sen gidince...
Ben aynı sen aynı
Değişen o'dur ki zaman geçiyor
Aynadaki aksimiz yaşlanıyor.
-
Gecenin tam üçünde
Sen aklıma düştün yine
Sen aklıma düştün yine
Gecenin tam üçünde
Hayalime düştün yine
Hayalime düştün yine
Çıkaramadım seni aklımdan, aklımdan
Deliyim alsınlar seni benim başımdan
Geceyi çekiştirip üstüme üstüme
Kurtulmaya çalıştım senden yine
Yıllarımı senin için
Göz kırpmadan feda edebilirdim
Anladım ki artık sen benim için yoksun
Sen benim son umudumdun
Sen benim son umudumdun
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Sen bu şehrin en gizli köşesi
Ben bu şehrin en gidilmez sahili
Sen bu şehrin en bilinmez sokağı
Ben bu şehrin en çıkılmaz yokuşu
Bu şehrin ışıkları kıskandırır tüm yıldızları
Bu şehrin yağmurları hiç unutmaz aşıkları
Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı
Ben bu şehrin en müdavimi ve arsızı
Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı
Ben bu şehrin en azılı aşığı, yalnızı
Sen bu şehrin en varılmaz limanı
Ben bu şehrin en geçilmez köprüsü
Sen bu şehrin en yıkılmaz kalesi
Ben bu şehrin en karanlık kuyusu
Bu şehrin ışıkları kıskandırır tüm yıldızları
Bu şehrin yağmurları hiç unutmaz aşıkları
Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı
Ben bu şehrin en müdavimi ve arsızı
Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı
Ben bu şehrin en azılı aşığı
Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı (Ben bu şehrin)
Ben bu şehrin en müdavimi ve arsızı (Ben bu şehrin)
Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı (Ben bu şehrin)
Ben bu şehrin en azılı aşığı, yalnızı (Ben bu şehrin)
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Karanlık sokakların çirkin çocukları,
Dilenen ellerinde,
Bilinenden öte bilinmeyene gebe geceler vardır.
Yıldızsız gökyüzünde, sisli hayallerde,
Kocaman yüreklerde,
Bilinenden öte bilinmeyene gebe acılar vardır.
Yalnız olanlar, sadece onlar anlar,
Sisin ardı soğuk, sisin ardı uzak...
Çok uzak...
Soran mı var?
Duyan mı var?
Gören mi var?
Bilen mi var?
Görmek istersen sisin ardındakilerini,
Yüreğinle bakman gerekecek.
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Biliyorum canın sıkkın
Boşver deme bana biliyorum
Gidiyorum gel benimle
Gelemem deme bana gidiyorum
Bende çok acı çektim senin gibi
Zamanlar...biliyorum çok zordur bu anlar...
Arif olanlar anlar...
Sen yalnızken kendi kendine ağlarken
Aradınmı sordunmu geldinmi danıştınmı
Öldünmü kaldınmı düştüğünde çağırdınmı
Acıma kendine
İzin ver ruhuna uçsun
Tamam geçer unutursun
Gel benimle...na nı na na na
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Yorgunum, yorgunum
Yorgunum düşünmekten, düşünmekten
Yorgunum, yorgunum
Yorgunum düşünmekten, düşünmekten
Denizler kararmış
Ay, yıldıza varmış
Yârim durmaz, ağlarmış
Yollarıma bakarmış
Gün doğmaz, ay bulut arkasında
Ayrılık böyle olmaz
Denizime yâr sorulmaz
Bulut olur, üşür biraz
Yağmur olur, düşer aşka
Gün doğmaz, ay bulut arkasında
Seviyorum seni
Veremem ellere
Öpemez benden başkası
Seviyorum deli gibi
Deli gibi
Seviyorum seni
Veremem ellere
Öpemez benden başkası
Seviyorum deli gibi
Deli gibi