Fatih Erdemci

Hiç Bir Şey Değişmez Hiç bir şey değişmez istemezsen, Rüzgar aynı yönünde... Yağmur aynı tadında... Bahar aynı serinde... Ben aynı sen aynı Hiç bir şey değişmez istemezsen, Gece aynı yüzünde... Gündüz aynı düşünde... Aynı telaş sen gidince... Ben aynı sen aynı Değişen o'dur ki zaman geçiyor Aynadaki aksimiz yaşlanıyor.

Ben Ölmeden Önce Ben ölmeden önce Bir sürü dostum vardı Ben ölmeden önce Bir sürü düşüm vardı Ben ölmeden önce Bir sürü aşkım oldu Ben ölmeden önce Bir sürü hatam oldu Ve her şeye rağmen Pişman değilim Her şeye rağmen Pişman değilim Ama yine de (ama yine de) Bazen düşündüğümde (bazen düşündüğümde) Bir gün gelir de (bir gün gelir de) Yaşarım ben de yine (yaşarım ben de yine) Tüm aşklarım (tüm aşklarım) Yalan mıydı, ey Tanrım? (Yalan mıydı, ey Tanrım?) Çok yalnızım (çok yalnızım) Eriyorum yavaş yavaş, yavaş yavaş Ben ölmeden önce Bir sürü dostum vardı Ben ölmeden önce Bir sürü hatam oldu Ve her şeye rağmen Pişman değilim Her şeye rağmen Pişman değilim Ama yine de (ama yine de) Bazen düşündüğümde (bazen düşündüğümde) Bir gün gelir de (bir gün gelir de) Yaşarım ben de yine (yaşarım ben de yine) Tüm aşklarım (tüm aşklarım) Yalan mıydı, ey Tanrım? (Yalan mıydı, ey Tanrım?) Çok yalnızım (çok yalnızım) Eriyorum yavaş yavaş, yavaş yavaş

Suçum Değil Suçum değil Suçum değil Suçum değil Suçum değil Suçum değil Kim bilir kaç güneş doğacak Bu hasretin üstüne Ne kadar sürer bu ayrılık böyle Seni de sarar mı yalnızlık Aklında mı ayrılık Razıyım her şeye, severim sessizce Razıyım her şeye, severim sessizce Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Kim bilir kaç güneş doğacak Bu hasretin üstüne Ne kadar sürer bu ayrılık böyle Seni de sarar mı yalnızlık Aklında mı ayrılık Razıyım her şeye, severim sessizce Razıyım her şeye, severim sessizce Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil

Yaşamak Zor Yaşamadım ki öleyim Ölüm fiili cebimde Sevilmedim ki seveyim Çeşit çeşit yalanlar içinde Bilemedim ki öğreteyim Neden yaşamak zorlar bizi Neden zorlar bizi sözler Sebep basit bir çelişki Neden ayrılıklar Neden sevgililer hep özler Yaşamak zor, yaşatmak zor Yaşlanmak zor Ağlamadım ki güleyim Boş beyaz bir sayfadır yüreğim Sevinmedim ki üzüleyim Çok uzun zamandır böyleyim Bilemedim ki öğreteyim Neden yaşamak zorlar bizi Neden zorlar bizi sözler Sebep basit bir çelişki Neden ayrılıklar Neden sevgililer hep özler

Son Umudum Gecenin tam üçünde Sen aklıma düştün yine Sen aklıma düştün yine Gecenin tam üçünde Hayalime düştün yine Hayalime düştün yine Çıkaramadım seni aklımdan, aklımdan Deliyim alsınlar seni benim başımdan Geceyi çekiştirip üstüme üstüme Kurtulmaya çalıştım senden yine Yıllarımı senin için Göz kırpmadan feda edebilirdim Anladım ki artık sen benim için yoksun Sen benim son umudumdun Sen benim son umudumdun

Profesyonel Sen bu şehrin en gizli köşesi Ben bu şehrin en gidilmez sahili Sen bu şehrin en bilinmez sokağı Ben bu şehrin en çıkılmaz yokuşu Bu şehrin ışıkları kıskandırır tüm yıldızları Bu şehrin yağmurları hiç unutmaz aşıkları Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı Ben bu şehrin en müdavimi ve arsızı Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı Ben bu şehrin en azılı aşığı, yalnızı Sen bu şehrin en varılmaz limanı Ben bu şehrin en geçilmez köprüsü Sen bu şehrin en yıkılmaz kalesi Ben bu şehrin en karanlık kuyusu Bu şehrin ışıkları kıskandırır tüm yıldızları Bu şehrin yağmurları hiç unutmaz aşıkları Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı Ben bu şehrin en müdavimi ve arsızı Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı Ben bu şehrin en azılı aşığı Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı (Ben bu şehrin) Ben bu şehrin en müdavimi ve arsızı (Ben bu şehrin) Ben bu şehrin en profesyonel yalnızı (Ben bu şehrin) Ben bu şehrin en azılı aşığı, yalnızı (Ben bu şehrin)

Karanlık Sokakların Çirkin Çocukları Karanlık sokakların çirkin çocukları, Dilenen ellerinde, Bilinenden öte bilinmeyene gebe geceler vardır. Yıldızsız gökyüzünde, sisli hayallerde, Kocaman yüreklerde, Bilinenden öte bilinmeyene gebe acılar vardır. Yalnız olanlar, sadece onlar anlar, Sisin ardı soğuk, sisin ardı uzak... Çok uzak... Soran mı var? Duyan mı var? Gören mi var? Bilen mi var? Görmek istersen sisin ardındakilerini, Yüreğinle bakman gerekecek.

Acıma Kendine Biliyorum canın sıkkın Boşver deme bana biliyorum Gidiyorum gel benimle Gelemem deme bana gidiyorum Bende çok acı çektim senin gibi Zamanlar...biliyorum çok zordur bu anlar... Arif olanlar anlar... Sen yalnızken kendi kendine ağlarken Aradınmı sordunmu geldinmi danıştınmı Öldünmü kaldınmı düştüğünde çağırdınmı Acıma kendine İzin ver ruhuna uçsun Tamam geçer unutursun Gel benimle...na nı na na na

Gecenin İçinde Bekliyorum gitarın akorlarında Ritimlerim kalbinin atışı Sigaramın dumanında Bekliyorum gitarın akorlarında Bekliyorum gitarın akorlarında Gecenin karanlığında Sigaramın dumanında Bekliyorum gitarın akorlarında Bekliyorum gitarın akorlarında Gitar çalıyorum bütün gece Gitar çalıyorum bütün gece Gecenin içinde Na na na na Belkide son defa! Gecenin içinde Na na na na Yıllardır hep böyle! Gecenin içinde Na na na na Yalnızım yine! Gecenin içinde Na na na na Belkide son defa! Bekliyorum gitarın akorlarında Düşlerimin kuytularında Gecenin karanlığında Bekliyorum gitarın akorlarında Gitar çalıyorum bütün gece Gitar çalıyorum bütün gece Gecenin içinde Na na na na Belkide son defa! Gecenin içinde Na na na na Yıllardır hep böyle! Gecenin içinde Na na na na Yalnızım yine! Gecenin içinde Na na na na Belkide son defa!