Fatih Erdemci

-
GECENİN GÖZLERİNE
SAKINMADAN YÜREĞİNİ
BAKIP DA SÖYLER MİSİN GÖRÜRSEN DOĞRUYU ?
KORKUYORUM KENDİMDEN
VE SENDEN DAHA ÇOK
NEYİMİZ VAR BİZDEN BAŞKA ?
KAVGAMIZ DIŞINDA.
BOŞVER ARTIK GEÇTİ YA DA HOŞGÖRÜMÜZ NASIRLAŞTI
KABULLENMEK İŞİN KOLAY YOLU KABULLERİNDEN BELLİ
İNSANLARIN HALİNİ VE BİZİMKİNİ BİRAZ.
DÜŞÜNÜR MÜSÜN ?
KONUŞMUŞTUK.
ÇOK ZORDU O YAZ.
KAPILAR VARDI.
KAPILAR VARDILAR .
BÜYÜK KAPILARDAN DOSTLAR GEÇİYORLARDI.
DÜNYAMIZA GELEN İNSANLAR
NEREDELER ŞİMDİ ?
-
Ellerini tuttuğumda
Gözlerine baktığımda
Tatlı sözler duyduğumda
Uçuyor uçuyor uçuyorum tanrım
***
Aşka saygı duymayana
Derdimize dert katanı
Bizi her gün ağlatanı
Cehennemde yak sen tanrım
***
Bu aşk yasak olsa bile
Dilden dikle düşse bile
Yılda bir kez görsem bile
Seviyor seviyor seviyorum tanrım
***
Aşka saygı duymayana
Derdimize dert katanı
Bizi her gün ağlatanı
Cehennemde yak sen tanrım
-
Dizilip önüme bir duvar gibi
Her sabah yolumu kesmeyin dağlar
***
Başım sizden daha dumanlı diye
Sevdalı gönlüme küsmeyin dağlar
Başım sizden daha dumanlı diye
Sevdalı gönlüme küsmeyin dağlar
***
Yıllarca yandım da yel mi verdiniz
Yol verin dedim de yol mu verdiniz
Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz
Susmayın konuşun konuşun dağlar
Susmayın konuşun konuşun dağlar
***
Susmayın konuşun konuşun dağlar
Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz
Susmayın konuşun konuşun dağlar
Susmayın konuşun konuşun dağlar
***
İçimizde ne var kimseler sormaz
Yıkılsak da kimsenin haberi olmaz
***
Çilemiz hep aynı çekmekle dolmaz
Dost acı söylermiş kızmayın dağlar
Çilemiz hep aynı çekmekle dolmaz
Dost acı söylermiş kızmayın dağlar
***
Yıllarca yandım da yel mi verdiniz
Yol verin dedim de yol mu verdiniz
Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz
Susmayın konuşun konuşun dağlar
Susmayın konuşun konuşun dağlar
***
Susmayın konuşun konuşun dağlar
Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz
Susmayın konuşun konuşun dağlar
Susmayın konuşun konuşun dağlar
***
Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz
Susmayın konuşun konuşun dağlar
Susmayın konuşun konuşun dağlar
-
Sevgilim uzakta o güzel günler
Geçtiğin yollara bakıyor musun
***
Beraber yaşadık mutlu günleri
Maziye bakınca özlüyor musun
***
Sevgilim dedikçe bağrım yanıyor
Hatırladıkça seni yaram kanıyor
Gülünce gözlerinin içi parlardı
Gül güzel yüzlüm
***
Gülümse gülümse gül güzel yüzlüm
Gülümse gülümse gül güzel yüzlüm
***
Hani birleştirirdi kader yolları
Kadere isyanım olmasın mı hiç
***
Tanrım sen ayırma seven kullarını
Gülümse gönlüme dolsun bir sevinç
***
Sevgilim dedikçe bağrım yanıyor
Hatırladıkça seni yaram kanıyor
Gülünce gözlerinin içi parlardı
Gül güzel yüzlüm
***
Gülümse gülümse gül güzel yüzlüm
Gülümse gülümse gül güzel yüzlüm
-
Yer yok deme sakın kalbinde bana
Bir yudum su gibi muhtacım sana
***
Bir mecnun misali ben yana yana
Sevgiye susamış sana gelirim
***
Öyle özledim ki sevgilim seni
Seninle yaşadım sensiz günleri
Sen tut ellerimi bırakma beni
Coşkun seller gibi sana gelirim
***
Bomboş bir dünyaydı sensiz hayatım
Sensin benim neşem sensin kanadım
Sana hasret seni yaşayamadım
Kalbimle bir ömür sana gelirim
***
Öyle özledim ki sevgilim seni
Seninle yaşadım sensiz günleri
Sen tut ellerimi bırakma beni
Coşkun seller gibi sana gelirim
-
aldattığın günler unutulmadı
unuttum deme inanmıyorum
yeminler etmiştik biz yıllar önce
döneriz istersek eski günlere
***
Çok seviyorum çok seviyorum
ömrümde ilk defa yalvarıyorum
sevmiyorum deme inanmıyorum
inan seni senden çok seviyorum
***
hani çok sevmiştik birbirimizi
kıskanırdı eller bu sevgimizi
ölümden başkası ayırmaz bizi
bir inat uğruna kırma kalbimi
***
Çok seviyorum çok seviyorum
ömrümde ilk defa yalvarıyorum
sevmiyorum deme inanmıyorum
inan seni senden çok seviyorum
-
Gönlüm bu aşk oyununda
Biraz gülmek istemişti
Bir gün seni seveceğim
Hiç aklıma gelmemişti
***
Gönlüm bu aşk oyununda
Biraz gülmek istemişti
Bir gün seni seveceğim
Hiç aklıma gelmemişti
***
Rüyalarım olacağın
Yüreğimde atacağın
Beni böyle yakacağın
Hiç aklıma gelmemişti
***
Gönlüm bu aşk oyununda
Biraz gülmek istemişti
Bir gün seni seveceğim
Hiç aklıma gelmemişti
***
Gönlüm bu aşk oyununda
Biraz gülmek istemişti
Bir gün seni seveceğim
Hiç aklıma gelmemişti
***
Terk edip de gideceğin
Bitmez dertler vereceğin
Sevmiyorum diyeceğin
Hiç aklıma gelmemişti
***
Terk edip de gideceğin
Bitmez dertler vereceğin
Sevmiyorum diyeceğin
Hiç aklıma gelmemişti
***
Rüyalarım olacağın
Yüreğimde atacağın
Beni böyle yakacağın
Hiç aklıma gelmemişti
***
Gönlüm bu aşk oyununda
Biraz gülmek istemişti
Bir gün seni seveceğim
Hiç aklıma gelmemişti
***
Gönlüm bu aşk oyununda
Biraz gülmek istemişti
Bir gün seni seveceğim...
-
yaşamak yaşamak bu mu yaşamak
cehennem derdiyle her gün kahrolmak
Allahım bu canı sen vermedin mi
kuruyan bir dala döndürmedin mi
***
neden neden neden çileler neden
Yengeç kadını, Aslan erkeği, uyuml...
neden neden neden çileler neden
***
yazıktır yazıktır inan yazıktır
bir kula bu kadar zulüm yazıktır
her suçun bedeli mahşer değilse
yaşarken çektiğim çileler neden
***
neden neden neden çileler neden
neden neden neden çileler neden
-
Biz senle sevda yaşadık
İstesen de unutamazsın
Beni böyle üzgün görmeye
Biliyorum dayanamazsın
***
Dönmemeye yemin etsen de
Görmemeye karar versen de
Bende aşkın bitti desen de
Biliyorum dayanamazsın
***
Dayanamazsın dayanamazsın
Beni üzgün görmeye dayanamazsın
***
Gözlerime hiç bakmamaya
Ömür boyu bensiz kalmaya
Hasretimle sen yaşamaya
Biliyorum dayanamazsın
***
Dönmemeye yemin etsen de
Görmemeye karar versen de
Bende aşkın bitti desen de
Biliyorum dayanamazsın
***
Dayanamazsın dayanamazsın
Beni üzgün görmeye dayanamazsın
-
Giderken ardına dönüp baktın mı
Ne bıraktın bende ne istiyorsun
Yarını olmayan bir aşktan başka
Ne verdin ki bana ne bekliyorsun
***
Sönmüş bir ocakta duman tüter mi
Yaralı bir kalpte sitem biter mi
Şimdi pişman olmak söyle yeter mi
Ne verdin ki bana ne istiyorsun
***
Yılları geriye getir öyle gel
Aşkıma borcunu öde öyle gel
Aramızda varken böyle bir engel
Bomboş ellerinle ne geliyorsun
***
Sönmüş bir ocakta duman tüter mi
Yaralı bir kalpte sitem biter mi
Şimdi pişman olmak söyle yeter mi
Ne verdin ki bana ne bekliyorsun
-
Çıkıp geliver bu akşamüstü bana
Çıkıp geliver bu akşamüstü bana
Neler neler neler
(Neler neler neler)
Diyeceğim bilsen sana
(Diyeceksin bilmem bana)
***
Neler neler neler
(Neler neler neler)
Diyeceğim bilsen sana
(Diyeceksin bilmem bana)
***
Belki de
(Bir yemin mi)
İhtimal
(Kim bilir)
Bir Allah bir ben bilirim
***
Belki de
(Bir niyet mi)
İhtimal
Kim bilir
***
Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel
***
Belki de çok kısa bir sual olacak
Sevinçten belki o an kalbim duracak
***
Belki de çok kısa bir sual olacak
Sevinçten belki o an kalbim duracak
***
Bir yeminden belki bir ömür doğacak
(Bir sual mi)
Belki de
(Bir yemin mi)
İhtimal
(Kim bilir)
Bir Allah bir ben bilirim
***
Belki de
(Bir niyet mi)
İhtimal
(Kim bilir)
***
Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel
***
Bekletme beni, çık gel, koş gel, tez gel bana
Neler neler neler
(Neler neler neler)
Diyeceğim bilsen sana
(Diyeceksin bilmem bana)
***
Neler neler neler
(Neler neler neler)
Diyeceğim bilsen sana
(Diyeceksin bilmem bana)
***
Belki de
(Bir yemin mi)
İhtimal
(Kim bilir)
Bir Allah bir ben bilirim
***
Belki de
(Bir niyet mi)
İhtimal
(Kim bilir)
***
Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel
***
Belki de çok kısa bir sual olacak
Sevinçten belki o an kalbim duracak
***
Belki de çok kısa bir sual olacak
Sevinçten belki o an kalbim duracak
***
Bir yeminden belki bir ömür doğacak
(Bir sual mi)
Belki de
(Bir yemin mi)
İhtimal
(Kim bilir)
Bir Allah bir ben bilirim
***
Belki de
(Bir niyet mi)
İhtimal
(Kim bilir)
***
Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hele gel, yürü gel, hele sen bana gel
Hadi gel, yürü gel, hele sen bana gel
Benimle evlenir misin