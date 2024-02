Fatih Erdemci

Ben ölmeden önce Bir sürü dostum vardı Ben ölmeden önce Bir sürü düşüm vardı Ben ölmeden önce Bir sürü aşkım oldu Ben ölmeden önce Bir sürü hatam oldu Ve her şeye rağmen Pişman değilim Her şeye rağmen Pişman değilim Ama yine de (ama yine de) Bazen düşündüğümde (bazen düşündüğümde) Bir gün gelir de (bir gün gelir de) Yaşarım ben de yine (yaşarım ben de yine) Tüm aşklarım (tüm aşklarım) Yalan mıydı, ey Tanrım? (Yalan mıydı, ey Tanrım?) Çok yalnızım (çok yalnızım) Eriyorum yavaş yavaş, yavaş yavaş Ben ölmeden önce Bir sürü dostum vardı Ben ölmeden önce Bir sürü hatam oldu Ve her şeye rağmen Pişman değilim Her şeye rağmen Pişman değilim Ama yine de (ama yine de) Bazen düşündüğümde (bazen düşündüğümde) Bir gün gelir de (bir gün gelir de) Yaşarım ben de yine (yaşarım ben de yine) Tüm aşklarım (tüm aşklarım) Yalan mıydı, ey Tanrım? (Yalan mıydı, ey Tanrım?) Çok yalnızım (çok yalnızım) Eriyorum yavaş yavaş, yavaş yavaş