Kapılar Şarkı Sözleri
Fatih Erdemci Kapılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erdemci Kapılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kapılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
O çok uzun gecenin küsü sinmiş yüreğime
Bekler miydi sorsam beni benden alan gözlerin
Kibirli bi akşamüstü bu şehrin en kırışık yerinde
Bıraktı beni kalbim kurtulmak için nefretimden
Benim de sırlarım var
Senin de korkuların
Benim de umutlarım var
Senin de gizli yerlerin
Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın
Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın
Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın
Karışmayın
Dolaştım hüzünleri diyar diyar
Anlamak için nedenini
Dervişler kestiler yolumu
Günahlarım var günahlarım var
Benim de umutlarım var
Senin de gizli yerlerin
Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın
Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın
Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın
Karışmayın
-
GECENİN GÖZLERİNE
SAKINMADAN YÜREĞİNİ
BAKIP DA SÖYLER MİSİN GÖRÜRSEN DOĞRUYU ?
KORKUYORUM KENDİMDEN
VE SENDEN DAHA ÇOK
NEYİMİZ VAR BİZDEN BAŞKA ?
KAVGAMIZ DIŞINDA.
BOŞVER ARTIK GEÇTİ YA DA HOŞGÖRÜMÜZ NASIRLAŞTI
KABULLENMEK İŞİN KOLAY YOLU KABULLERİNDEN BELLİ
İNSANLARIN HALİNİ VE BİZİMKİNİ BİRAZ.
DÜŞÜNÜR MÜSÜN ?
KONUŞMUŞTUK.
ÇOK ZORDU O YAZ.
KAPILAR VARDI.
KAPILAR VARDILAR .
BÜYÜK KAPILARDAN DOSTLAR GEÇİYORLARDI.
DÜNYAMIZA GELEN İNSANLAR
NEREDELER ŞİMDİ ?
-
İşte!
Siz Bu Kadarsınız .
Kaderden Hançerler Yaptınız.
Utanmadan Bir De Birbirinize Güldünüz.
Kimsiniz? Kimsesizsiniz !
Kimliklerinizi Biriktirdiniz.
Utanmadan Bir De Nasihatler Verdiniz.
Galiba Yalnızız.
Galiba Korkuyoruz.
Düşünmekten, Sevmekten, Sevişmekten.
Nereye Böyle ?
Nereye Kadar ?
Neresi Nerede ?
Ne Kadar Uzak ?
Bir Şey Söyle.
Avut Beni.
Neden Böyle Kaderin Hançeri Yüreğimizde ?
-
Aynı şeylere gülerek
Aynı filmlerde ağladık
Aynı parklarda öpüşürdük
Aynı kuytularda seviştik
Gün ayları kovaladı
Yelkovan akrep peşinde
Aşk yaşlanmaya yüz tutmuş
Erguvanların gölgesinde
Herkesin haberi var
Tüm bu olanlardan, olanlardan
Sağır sultan rahatsız
Yüreğimdeki çığlıklardan
Bir tek senin haberin yok
Senin haberin yok
Olsun varsın
Biz diye bir şey hiç olmasın varsın
Olsun, varsın ya
Biz diye bir şey hiç olmasın varsın
Olsun, olsun
Herkesin haberi var
Tüm bu olanlardan, olanlardan
Sağır sultan rahatsız
Yüreğimdeki çığlıklardan
Bir tek senin haberin yok
Senin haberin yok
Olsun varsın
Biz diye bir şey hiç olmasın varsın
Olsun, olsun varsın ya
Biz diye bir şey hiç olmasın varsın
Olsun, olsun
-
Kara bir toprak parçası elinde ne arıyor dedi beyefendi
Kara bir toprak parçası elinde ne arıyor dedi beyefendi
Ben de dedim ki hey adam sen ne anlarsın
Sen ne anlarsın, sen ne anlarsın, sen ne anlarsın
Elimde kırmızı bir balonla dolaşıyordum sokaklarda
İnsanlar dik dik baktılar, dik baktılar, hoş baktılar
Ben de dedim ki insanlar siz ne anlarsınız
Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız
Güneşimi bana geri verin, denizimi verin, gök yüzümü
Umudumu geri verin, bana geri verin, düş gücümü
Elif'i de görüp meytek sanan o adamlar siz ne anlarsınız
Neden anlarsınız, siz ne anlarsınız, ne de anlarsınız ya
Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız,
Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız
-
Zaman Beni Kendimden Çalarken
Hayatıma Düğümler Atmıştım
Sandım Ki Düğümlenir Büyüler
Sandım Ki O Günler Geri Döner
Yaşamak Seni Hayatımdan Çıkartırken
Kalbimdeki Çocuğu Büyüttüm
Gördüm Ki Çoktan Vazgeçmişiz Biz
Anladım Ki Anılar Anılar Önemsiz
Sendeki Ben Bendeki Sen
Çok Ağladı Çok Üzüldü
Ağla Derdin Hüzünlü Şarkılar Söylerdin
Susma Derdin Susma Ki Duyulsun
Nefretin
Ağla Ağla Ağla
Susma Susma
Haykıracak Sözün Olsun
-
Hep aynı, aynı günler
Hep aynı, aynı dertler
Bu yakada değişen bi' şey yok dostum
Aramasan da olur
Yaşamak hala çok zor
Yaşamak hala çok zor
Yaşamak hala çok zor
Yaşamak hala çok zor
-
İçimden söyler oldum şarkılarımı. İçinde deniz geçen şarkılarımı
Yalnız gider oldum tatillere. İçinde sahil geçen tatillere
Hiç istenmeyen bir durumdur.
Çekip gitsem ansızın kibarca olur
Başkasının aşkısın
Başkasının aşkısın
Başkasının aşkısın
Başkasının aşkısın
Ah bu şarkılar bu şarkılar
Benim de olsalar acıtıyorlar
Elimde olsa bu kadar sever miydim ?
Ah bu şarkılar acıtıyorlar
İçimden söyler oldum şarkılarımı İçinde hüzün geçen şarkılarımı
Hiç istenmeyen bir durumdur.
Çekip gitsem ansızın kibarca olur.
Başkasının aşkısın
Başkasının aşkısın
Başkasının aşkısın
Başkasının aşkısın
Ah bu şarkılar bu şarkılar
Benim de olsalar acıtıyorlar
Elimde olsa bu kadar severmiydim
Ah bu şarkılar acıtıyorlar