Fatih Erdemci

Kara bir toprak parçası elinde ne arıyor dedi beyefendi Kara bir toprak parçası elinde ne arıyor dedi beyefendi Ben de dedim ki hey adam sen ne anlarsın Sen ne anlarsın, sen ne anlarsın, sen ne anlarsın Elimde kırmızı bir balonla dolaşıyordum sokaklarda İnsanlar dik dik baktılar, dik baktılar, hoş baktılar Ben de dedim ki insanlar siz ne anlarsınız Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız Güneşimi bana geri verin, denizimi verin, gök yüzümü Umudumu geri verin, bana geri verin, düş gücümü Elif'i de görüp meytek sanan o adamlar siz ne anlarsınız Neden anlarsınız, siz ne anlarsınız, ne de anlarsınız ya Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız, Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız