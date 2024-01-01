Siz Ne Anlarsınız Şarkı Sözleri
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Fatih Erdemci
Siz Ne Anlarsınız
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Kara bir toprak parçası elinde ne arıyor dedi beyefendi
Kara bir toprak parçası elinde ne arıyor dedi beyefendi
Ben de dedim ki hey adam sen ne anlarsın
Sen ne anlarsın, sen ne anlarsın, sen ne anlarsın
Elimde kırmızı bir balonla dolaşıyordum sokaklarda
İnsanlar dik dik baktılar, dik baktılar, hoş baktılar
Ben de dedim ki insanlar siz ne anlarsınız
Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız
Güneşimi bana geri verin, denizimi verin, gök yüzümü
Umudumu geri verin, bana geri verin, düş gücümü
Elif'i de görüp meytek sanan o adamlar siz ne anlarsınız
Neden anlarsınız, siz ne anlarsınız, ne de anlarsınız ya
Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız,
Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız