Fatih Erdemci

Suçum değil Suçum değil Suçum değil Suçum değil Suçum değil Kim bilir kaç güneş doğacak Bu hasretin üstüne Ne kadar sürer bu ayrılık böyle Seni de sarar mı yalnızlık Aklında mı ayrılık Razıyım her şeye, severim sessizce Razıyım her şeye, severim sessizce Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Kim bilir kaç güneş doğacak Bu hasretin üstüne Ne kadar sürer bu ayrılık böyle Seni de sarar mı yalnızlık Aklında mı ayrılık Razıyım her şeye, severim sessizce Razıyım her şeye, severim sessizce Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil Güneş kadar sıcak, yıldızlar kadar uzak Bedenim sana tutsak, gözlerim tenine hasret İtirazım var yalnızlık hakkım değil Bu ayrılık benim suçum değil