Fatih Erdemci

Susma (feat. Pamela Spence) Zaman Beni Kendimden Çalarken Hayatıma Düğümler Atmıştım Sandım Ki Düğümlenir Büyüler Sandım Ki O Günler Geri Döner Yaşamak Seni Hayatımdan Çıkartırken Kalbimdeki Çocuğu Büyüttüm Gördüm Ki Çoktan Vazgeçmişiz Biz Anladım Ki Anılar Anılar Önemsiz Sendeki Ben Bendeki Sen Çok Ağladı Çok Üzüldü Ağla Derdin Hüzünlü Şarkılar Söylerdin Susma Derdin Susma Ki Duyulsun Nefretin Ağla Ağla Ağla Susma Susma Haykıracak Sözün Olsun

Kapılar GECENİN GÖZLERİNE SAKINMADAN YÜREĞİNİ BAKIP DA SÖYLER MİSİN GÖRÜRSEN DOĞRUYU ? KORKUYORUM KENDİMDEN VE SENDEN DAHA ÇOK NEYİMİZ VAR BİZDEN BAŞKA ? KAVGAMIZ DIŞINDA. BOŞVER ARTIK GEÇTİ YA DA HOŞGÖRÜMÜZ NASIRLAŞTI KABULLENMEK İŞİN KOLAY YOLU KABULLERİNDEN BELLİ İNSANLARIN HALİNİ VE BİZİMKİNİ BİRAZ. DÜŞÜNÜR MÜSÜN ? KONUŞMUŞTUK. ÇOK ZORDU O YAZ. KAPILAR VARDI. KAPILAR VARDILAR . BÜYÜK KAPILARDAN DOSTLAR GEÇİYORLARDI. DÜNYAMIZA GELEN İNSANLAR NEREDELER ŞİMDİ ?

Nereye Böyle İşte! Siz Bu Kadarsınız . Kaderden Hançerler Yaptınız. Utanmadan Bir De Birbirinize Güldünüz. Kimsiniz? Kimsesizsiniz ! Kimliklerinizi Biriktirdiniz. Utanmadan Bir De Nasihatler Verdiniz. Galiba Yalnızız. Galiba Korkuyoruz. Düşünmekten, Sevmekten, Sevişmekten. Nereye Böyle ? Nereye Kadar ? Neresi Nerede ? Ne Kadar Uzak ? Bir Şey Söyle. Avut Beni. Neden Böyle Kaderin Hançeri Yüreğimizde ?

Olsun Varsın Aynı şeylere gülerek Aynı filmlerde ağladık Aynı parklarda öpüşürdük Aynı kuytularda seviştik Gün ayları kovaladı Yelkovan akrep peşinde Aşk yaşlanmaya yüz tutmuş Erguvanların gölgesinde Herkesin haberi var Tüm bu olanlardan, olanlardan Sağır sultan rahatsız Yüreğimdeki çığlıklardan Bir tek senin haberin yok Senin haberin yok Olsun varsın Biz diye bir şey hiç olmasın varsın Olsun, varsın ya Biz diye bir şey hiç olmasın varsın Olsun, olsun Herkesin haberi var Tüm bu olanlardan, olanlardan Sağır sultan rahatsız Yüreğimdeki çığlıklardan Bir tek senin haberin yok Senin haberin yok Olsun varsın Biz diye bir şey hiç olmasın varsın Olsun, olsun varsın ya Biz diye bir şey hiç olmasın varsın Olsun, olsun

Siz Ne Anlarsınız Kara bir toprak parçası elinde ne arıyor dedi beyefendi Kara bir toprak parçası elinde ne arıyor dedi beyefendi Ben de dedim ki hey adam sen ne anlarsın Sen ne anlarsın, sen ne anlarsın, sen ne anlarsın Elimde kırmızı bir balonla dolaşıyordum sokaklarda İnsanlar dik dik baktılar, dik baktılar, hoş baktılar Ben de dedim ki insanlar siz ne anlarsınız Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız Güneşimi bana geri verin, denizimi verin, gök yüzümü Umudumu geri verin, bana geri verin, düş gücümü Elif'i de görüp meytek sanan o adamlar siz ne anlarsınız Neden anlarsınız, siz ne anlarsınız, ne de anlarsınız ya Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız, Siz ne anlarsınız, siz ne anlarsınız

Sırlarım Var O çok uzun gecenin küsü sinmiş yüreğime Bekler miydi sorsam beni benden alan gözlerin Kibirli bi akşamüstü bu şehrin en kırışık yerinde Bıraktı beni kalbim kurtulmak için nefretimden Benim de sırlarım var Senin de korkuların Benim de umutlarım var Senin de gizli yerlerin Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın Karışmayın Dolaştım hüzünleri diyar diyar Anlamak için nedenini Dervişler kestiler yolumu Günahlarım var günahlarım var Benim de umutlarım var Senin de gizli yerlerin Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın Cennetinden kovuldum aşkımın cinnetime karışmayın Karışmayın

Yaşamak Hala Çok Zor Hep aynı, aynı günler Hep aynı, aynı dertler Bu yakada değişen bi' şey yok dostum Aramasan da olur Yaşamak hala çok zor Yaşamak hala çok zor Yaşamak hala çok zor Yaşamak hala çok zor