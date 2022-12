Fatih Erkoç

Her gün, yeni bir şeylerden vazgeçiyorum Dün de canımdan vazgeçtim, sonuna kadar Değersin her bir saat, yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki ölmüşüm kalmışım Değersin, her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki ölmüşüm kalmışım *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım isteyenin bir yüzü kara Vermeyenin nur olsun böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım isteyenin bir yüzü kara Vermeyenin nur olsun böyledir bizde, bizde *** Öyle bir yaşamak ki, ne türlüdür sorma Uzakta yaşamak, yakınlardan yakın Şimdi, bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde Şimdi, bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım isteyenin bir yüzü kara Vermeyenin nur olsun böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım isteyenin bir yüzü kara Vermeyenin nur olsun böyledir bizde