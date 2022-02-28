Affedersin Şarkı Sözleri
Fatih Erkoç Affedersin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Affedersin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Affedersin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Her gün, yeni bir şeylerden vazgeçiyorum
Dün de canımdan vazgeçtim, sonuna kadar
Değersin her bir saat, yeniden ölsem de
Kaldı ki, ben kimim ki ölmüşüm kalmışım
Değersin, her bir saat yeniden ölsem de
Kaldı ki, ben kimim ki ölmüşüm kalmışım
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım isteyenin bir yüzü kara
Vermeyenin nur olsun böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım isteyenin bir yüzü kara
Vermeyenin nur olsun böyledir bizde, bizde
***
Öyle bir yaşamak ki, ne türlüdür sorma
Uzakta yaşamak, yakınlardan yakın
Şimdi, bir tek şey kalmış becerebildiğim
Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde
Şimdi, bir tek şey kalmış becerebildiğim
Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım isteyenin bir yüzü kara
Vermeyenin nur olsun böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım isteyenin bir yüzü kara
Vermeyenin nur olsun böyledir bizde