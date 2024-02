Bir gönül var ki sende Benliğini esir alan Her elveda dediğimde Seni yerden yere vuran Ne yapsam fayda etmiyor yazık Üzülmemek elde değil Biliyorum sen ağlarken Akan yaşlar yalan değil Gel artık ağlama Dönüyorum işte sana Bir daha terk etmem Ne olursun inan bana Aşık olmak yetmiyor canım Mutluluğa giden yolda Ayrılmayalım derken bir daha Yaşıyoruz uzaklarda Ama inan ki sevgilim bana Her acının sonu güzel Ve her yağmurun ardından Güneş açar pırıl pırıl Zaman doldu birazdan ordayım Silinecek ayrılıklar Acı dolu gözyaşları Dönüşecek mutluluğa Gel artık ağlama Dönüyorum işte sana Bir daha terk etmem Ne olursun inan bana Gel artık ağlama Dönüyorum işte sana Bir daha terk etmem Ne olursun inan bana Gel artık artık ağlama Dönüyorum işte sana Bir daha terk etmem Ne olursun inan bana Gel artık ağlama Dönüyorum işte sana..