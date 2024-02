Fatih Erkoç

Ayak izimizin olduğu yerler Bizi beklemişler mevsimler boyu Bir garip büyümüş otlar, çimenler Ümidi kesmişler Ağustos sonu Kuşlar çığlık çığlık feryat etmişler Anlayamamışlar yokluğumuzu Yapraklar, çiçekler merak etmişler Ümidi kesmişler Ağustos sonu Her gün belki bugün, yarın demişler Beklemekten yorgun düşmüş gölgeler Siyaha bürünmüş bütün yeşiller Ümidi kesmişler Ağustos sonu (Dürürü, dürürü rürü rürü rü rürü) Ayak izimizin olduğu yerler Bizi beklemişler mevsimler boyu Bir garip büyümüş otlar, çimenler Ümidi kesmişler Ağustos sonu Her gün belki bugün, yarın demişler Beklemekten yorgun düşmüş gölgeler Siyaha bürünmüş bütün yeşiller Ümidi kesmişler Ağustos sonu Her gün belki bugün, yarın demişler Beklemekten yorgun düşmüş gölgeler Siyaha bürünmüş bütün yeşiller Ümidi kesmişler Ağustos sonu (Dürürü, dürürü rürü rürü rü rürü) (Rürürü, rürü rürü) (Rürürü, rürürü rürü rürü rü rürü)

Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Avuç içi kadar mutluluk yeter Avuç içi kadar mutluluk yeter