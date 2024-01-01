Fatih Erkoç

Akar seller akar gider ümitler Bu yağmurla yine Sana hasret dudaklar da söylenen Bu şarkıyla büyür Ne yaş ne şarkılar yeter Hüzün değil ömür biter İçimdeki şu yangına Gönül körük ile gider Akar seller akar ümitler (akar seller) Hüzün değil ömür biter (hüzün değil ömür biter) İçimdeki şu yangına (içimdeki şu yangına) Gönül körük ile gider (akar seller ümitler) Akar seller akar gider ümitler Bu yağmurla yine Sana hasret dudaklar da söylenen Bu şarkıyla büyür Ne yaş ne şarkılar yeter Hüzün değil ömür biter İçimdeki şu yangına Gönül körük ile gider Akar seller akar ümitler (akar seller) Hüzün değil ömür biter (hüzün değil ömür biter) İçimdeki şu yangına (içimdeki şu yangına) Gönül körük ile gider (akar seller ümitler)