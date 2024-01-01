Fatih Erkoç

Hani söz vermiştin bana tutmadın yarim Gittiğin o son seferden dönmedin zalim Hani söz vermiştin bana tutmadın yarim Gittiğin o son seferden dönmedin zalim *** Bıktım usandım ben artık bekle demekten Vazgeçmiyor şu gönül gel geleceksen *** Kalbim boş gönlüm hasta yıllardan beri yasta Üflesen sönmez asla yanıyor gönlüm Eridim hasretinden sevginin şerbetinden Zehiri ellerinden içiyor gönlüm *** Gelemezsen mahvolur için için kahrolur Hayatımız felç olur özlüyor gönlüm Gelemezsen mahvolur için için kahrolur Hayatımız felç olur bekliyor gönlüm *** Demir attım yad ellere perişan halim Son kez olsun görsem bari sen sağ ben salim Demir attım yad ellere perişan halim Son kez olsun görsem bari sen sağ ben salim *** Bıktım usandım ben artık bekle demekten Vazgeçmiyor şu gönül gel geleceksen *** Kalbim boş gönlüm hasta yıllardan beri yasta Üflesen sönmez asla yanıyor gönlüm Eridim hasretinden sevginin şerbetinden Zehiri ellerinden içiyor gönlüm *** Gelemezsen mahvolur için için kahrolur Hayatımız felç olur özlüyor gönlüm Gelemezsen mahvolur için için kahrolur Hayatımız felç olur bekliyor gönlüm *** Gelemezsen mahvolur için için kahrolur Hayatımız felç olur özlüyor gönlüm Gelemezsen mahvolur için için kahrolur Hayatımız felç olur bekliyor gönlüm *** Gelemezsen mahvolur için için kahrolur Hayatımız felç olur özlüyor gönlüm Gelemezsen mahvolur için için kahrolur Hayatımız felç olur bekliyor gönlüm

Çok düşündüm bulamadım Cevapsız sorular nasıl bilinsin Biliyorum ben çok zorum Ama kolay olan sen değilsin Ben böyleyim git gellerim var Aşka hiç borcum yok zerre kadar Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini Daha çok sevmen lazım tanıman için beni Kendini arar gibi başıboş bulut gibi Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini Daha çok sevmen lazım tanıman için beni Kendini arar gibi başıboş bulut gibi Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni Çok düşündüm bulamadım Cevapsız sorular nasıl bilinsin Biliyorum ben çok zorum Ama kolay olan sen değilsin Ben böyleyim git gellerim var Aşka hiç borcum yok zerre kadar Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini Daha çok sevmen lazım tanıman için beni Kendini arar gibi başıboş bulut gibi Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini Daha çok sevmen lazım tanıman için beni Kendini arar gibi başıboş bulut gibi Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni