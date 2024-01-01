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7/24 Dinle Yanımda Her Kimse

Yanımda Her Kimse Şarkı Sözleri

Fatih Erkoç Yanımda Her Kimse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Yanımda Her Kimse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yanımda Her Kimse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

Yanımda Her Kimse

  • Akşamlar

  • Sağ Salim

  • Anlamazsın Sen Beni

  • Anne ( Piyano )

  • Anne (Norm. Vers)

  • Düş Kırıklığı

  • Gözlerime Yıldız

  • Kader

  • Mesafeler Uzar

  • Su

  • Telaşlarım

  • Tut Ellerimi ( Norm. Vers.)

  • Tut Ellerimi (Disko)

  • Water

  • Yanımda Her Kimse

  • Yağmuru Beklerken ( Enst.)

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