Fatih Erkoç

Al Fadime'm Evlerinin önü yoldur Yoldan geçen karakoldur Evinizin önü yoldur Yoldan geçen karakoldur *** Kurban olam sarı gelin Gel testini bizden doldur Kurban olam sarı fadimem Gel testini bizden doldur *** Al fadimem gül fadimem Yanakların bal fadimem Al fadimem gül fadimem Yanakların bal fadimem *** Uyan uyan sabah oldu Namazını kıl fadimem Uyan uyan sabah oldu Namazını kıl fadimem *** Şu dağların burcumusun Kız boynumun borcu musun Şu dağların burcumusun Kız boynumun borcu musun *** Kurban olam nazlı gelin Sen kötünün harcımısın Kurban olam nazlı gelin Sen kötünün harcımısın *** Al fadimem gül fadimem Yanakların bal fadimem Al fadimem gül fadimem Yanakların bal fadimem *** Uyan uyan sabah oldu Namazını kıl fadimem Uyan uyan sabah oldu Namazını kıl fadimem

Ah Bir Ataş Ver Ah bir ataş ver cigaramı yakayım Sen salın gel ben boyuna bakayım *** Uzun olur gemilerin direği Ah çatal olur efelerin yüreği Ah çatal olur efelerin yüreği *** Ah vur ataşı Gavur Sinan boyansın Arkadaşlar uykulardan uyansın *** Uzun olur gemilerin direği Ah çatal olur efelerin yüreği *** Ah çatal olur efelerin yüreği Ah çatal olur efelerin yüreği

Antep Türküsü Bahçalarda mor beni Verem ettin sen beni Bahçalarda mor beni Verem ettin sen beni *** Nasıl verem olmayım Eller sarıyor seni Eller sarıyor seni *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin *** Bahçelarda söz olur Gül açılır yaz olur Bahçelarda söz olur Gül açılır yaz olur *** Ben yarime gül demem Gülün ömrü az olur Gülün ömrü az olur *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin *** Ben sana yandım gelin Yanağı allı gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin

Arpa Buğday Daneler Arpa buğday daneler Aman arpa buğday daneler Aman yıkılsın meyhaneler Yavrum yıkılsın meyhaneler *** Terzi elin kırılsın Aman terzi elin kırılsın Aman dar geliyor düğmeler Yavrum dar geliyor düğmeler *** Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor *** Arpa buğday çecolur Aman arpa buğday çecolur Aman güzeller güleç olur Yavrum güzeller güleç olur *** Meyil verme güzele Aman meyil verme güzele Aman ayrılması güç olur Yavrum ayrılması güç olur *** Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor *** Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle

Asmam Çardaktan Tellidir yavrum anam tellidir tellidir amman *** Denizli'nin horozları bellidir Ötüver de gülibiğim biyo ötüver Geniş oğlan gam zamanı değildir Geniş oğlan gam zamanı değildir *** Asmam çardaktan Suyu bardaktan Biyo atıver de gocaman gız İliman göbekten amanın iliman göbekten *** Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün goca gızı görmedim Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı *** Telli gelin tüllü gelin geliyor geliyor amman *** Ganat açmış tüylerini beleyor Ötüver de çil horozum biyo ötüver Telli gelin hashasımdan ölüyor Tüylü gelin gahırından türüyor *** Asmam çardaktan Suyu bardaktan Biyo atıver de gocaman gız İliman göbekten amanin iliman göbekten *** Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün çil horozu görmedim Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı *** Asmam çardaktan Suyu bardaktan Biyo atıver de gocaman gız İliman göbekten amanın iliman göbekten *** Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün goca gızı görmedim Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı

Bana Seni Gerek Seni Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni *** Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni *** Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim *** Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni *** Yunus durur benim adım Gün geçtikçe artar odum Yunus durur benim adım Gün geçtikçe artar odum *** İki cihanda maksudum Bana seni gerek seni İki cihanda maksudum Bana seni gerek seni *** Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni *** Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni *** Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni

Bülbülüm Altın Kafeste Bülbülüm Altın Kafeste Öter Aheste Aheste Ötme Bülbül Yarim Hasta Ah Neyleyim Şu Gönlüme Hasret Kaldım Sevdiğime *** Ben Sana Dayanamam Yarim Ben Sana Aldanamam Ben Sana Aldanamam Yarim Yarim Ben Sana Dayanamam *** Bülbülleri Har Ağlatır Aşıkları Yar Ağlatır Ben Feleğe Neylemişim Beni Her Bahar Ağlatır *** Ben Sana Dayanamam Yarim Ben Sana Aldanamam Ben Sana Aldanamam Yarim Yarim Ben Sana Dayanamam

Çayeli'nden Öteye Çay elinden o yana Gidelum yali yali Gidelum yali yali Gidelum yali *** Sirtındaki sepetun Ben olayım hamali Ben olayım hamali Ben olayım ha *** Sirtındaki sepetun da Ben olayım hamali Ben olayım hamali Ben olayım ha *** Sepetunun ipleri Keseyi omuzuni Keseyi omuzuni Keseyi omu *** Aç beyaz peştemali Bir göreyum yuzuni Bir göreyum yuzuni Bir göreyum yu *** Aç beyaz peştemali Bir göreyum yuzuni Bir göreyum yuzuni Bir göreyum yu *** Karlı dereden beri Yeşil çay bahçeleri Yeşil çay bahçeleri Yeşil çay bahçe *** Çay filizi toplayi Peştamalli kızları Peştamalli kızları Peştamalli kız *** Çay filizi toplayi da Peştamalli kızları Peştamalli kızları Peştamalli kız *** Aç beyaz peştamali Bir göreyim yuzuni Bir göreyim yuzuni Bir göreyim yu

Deli Gönül Geze Geze Deli gönül geze gelirsin Arı gibi her çiçekten alırsın Nerde güzel görsen orada kalırsın Ben senin derdini çekemem gönül Nerde güzel görsen orada kalırsın Ben senin derdini çekemem gönül *** Santur mu istersin saz mı istersin Ördek mi istersin kaz mı istersin Tomurcuk memeli kız mı istersin Tomurcuk memeli kız mı istersin Ben senin derdini çekemem gönül Ben senin derdini çekemem gönül *** Karacaoğlan der okuyam yazam Keleş değilim ki gel bağlar bozam Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen Ben senin derdini çekemem gönül Ben senin derdini çekemem gönül *** Çıkıp yücelere bakmak istersin Coşkun sular gibi istersin Her güzelle yatıp kalkmak istersin Ben senin derdini çekemem gönül Her güzelle yatıp kalkmak istersin Ben senin derdini çekemem gönül *** Karacaoğlan der okuyam yazam Keleş değilim ki kervanlar Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen Ben senin derdini çekemem gönül Ben senin derdini çekemem gönül *** Karacaoğlan der okuyam yazam Keleş değilim ki kervanlar Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen Ben senin derdini çekemem gönül Ben senin derdini çekemem gönül

Eledim Eledim Eledim, eledim, höllük eledim Aynalı beşikte yavrum bebek beledim Aynalı beşikte yavrum bebek beledim *** Büyüttüm, besledim, asker eyledim Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare *** Bir güzel simadır aklımı alan Aşkın sevdasını canan serime saran Aşkın sevdasını canan serime saran *** Bizi kınamasın ehl-i dil olan Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare *** Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare

Esmerim Biçim Biçim Esmerim biçim biçim Ölürüm esmer için Âlem bana düşmandır Esmer sevdiğim için, loy *** Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim *** Bir taş attım havaya Düştü mapus hanaya 15 kızı kandırdım Bir şişe lavantaya, loy *** Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim *** Esmerin ağı gerek Alnında dağı gerek Yâri esmer olanın Zincirden bağı gerek, loy *** Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim *** Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim *** Esmer bugün ağlamış Ciğerimi dağlamış Kara kaşın üstünden Siyah puşu bağlamış *** Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim, kibar yârim Kibar yârim esmerim

Evleri Var Evleri var ay aman hana hana Men kül oldum ay aman ay aman yana yana *** Yaylığının yanı buta Meni saldın ay aman ay aman yanar oda *** Obaları ay aman oyma oyma Yalan sözdür ay aman ay aman yardan duyma *** Özü gül leblerin gayma Yalan sözdür ay aman ay aman yardan duyma

Evreşe Yolları Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yârim? Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yârim? *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Yeleğimin içinde mavi boncuk nazarlık Benim yâre hediyem bir ufacık gerdanlık *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yârim? Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yârim? *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var *** Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var Evreşe yolları dar, dar Bana bakma, benim yârim var

Gurbette Ömrüm Geçecek Gurbette Ömrüm Geçecek Bir Daracık Yerim De Yok Oturup Derdim Dökecek Bir Vefalı Yarim De Yok *** Aman Aman,Aman Aman Aman Aman,Aman Aman Bir Vefalı Yarimde Yok *** Gönlüme Bir Güzele Düştü Sarfedecek Malım Da Yok Özendim Derviş Olmaya Hırka İle Şalım Da Yok *** Aman Aman,Aman Aman Aman Aman,Aman Aman Bir Vefalı Yarimde Yok *** Dünya Derler O Da Fani Toprak Alır Tatlı Canı Hasta Düştüm İlaç Hani Bir Acısız Ölüm De Yok *** Aman Aman,Aman Aman Aman Aman,Aman Aman Bir Vefalı Yarimde Yok

Hey Onbeşli Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı *** On beşliler geliyor Yârimin gözü yaşlı *** Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye *** Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye

Kalenin Dibinde Kalenin dibinde bir taş olaydım Kalenin dibinde bir taş olaydım Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım *** Bacısı güzele kardaş olaydım Bacısı güzele kardaş olaydım *** Kalk gidek mey hala halaya çay Hala halaya mey hala halaya Baba gönlüm eylensin Yarın hakkın divanında divanında divanında Doğru da söylensin *** Kalk gidek mey hala halaya çay Hala halaya mey hala halaya Baba gönlüm eylensin Yarın hakkın divanında divanında divanında Doğru da söylensin *** Kalenin dibinde üç ağaç incir Kalenin dibinde üç ağaç incir Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir Zinciri çok sallama kolların incir Zinciri çok sallama kolların incir *** Kalk gidek mey hala halaya çay Hala halaya mey hala halaya Baba gönlüm eylensin Yarın hakkın divanında divanında divanında Doğru da söylensin *** Kalk gidek mey hala halaya çay Hala halaya mey hala halaya Baba gönlüm eylensin Yarın hakkın divanında divanında divanında Doğru da söylensin

Of Deme Bana Yârim İstanbul'dan kaçıverelim Pılıyı pırtıyı satıverelim *** Ufacık olsun evimiz İçine dolsun sevgimiz Azıcık olsun gelenimiz gidenimiz *** Yârim İstanbul'a hayran mısın Taşına toprağına bayılan mısın *** Sana ne lâzım bilirim İstesen ben veririm Aman iki gözünü seveyim Of deme bana *** Orası İstanbul'dan daha güzeldir Yeşili mavisi ona bedeldir *** Açılıverelim denize Havayı çekelim içimize Sarılalım birbirimize Of deme bana…