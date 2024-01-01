Kör Randevu Şarkı Sözleri
Fatih Erkoç Kör Randevu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Kör Randevu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kör Randevu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh
****
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh
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Yanarım andıkça geçen günlere
Kırılan dallarda solan güllere
Artık vakit geldi sorma nereye
Elveda ey gençlik elveda ey dost
***
Bilirim senin de içinde sızı
Bahtımın göklerde sönen yıldızı
Kader ayırıyor yollarımızı
Elveda ey gençlik elveda ey dost
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