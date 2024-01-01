Fatih Erkoç

Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh **** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh