Fatih Erkoç

Çok düşündüm bulamadım Cevapsız sorular nasıl bilinsin Biliyorum ben çok zorum Ama kolay olan sen değilsin Ben böyleyim git gellerim var Aşka hiç borcum yok zerre kadar Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini Daha çok sevmen lazım tanıman için beni Kendini arar gibi başıboş bulut gibi Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini Daha çok sevmen lazım tanıman için beni Kendini arar gibi başıboş bulut gibi Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni Çok düşündüm bulamadım Cevapsız sorular nasıl bilinsin Biliyorum ben çok zorum Ama kolay olan sen değilsin Ben böyleyim git gellerim var Aşka hiç borcum yok zerre kadar Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini Daha çok sevmen lazım tanıman için beni Kendini arar gibi başıboş bulut gibi Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini Daha çok sevmen lazım tanıman için beni Kendini arar gibi başıboş bulut gibi Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni