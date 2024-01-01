Yanımda Her Kimse Şarkı Sözleri
Fatih Erkoç Yanımda Her Kimse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Yanımda Her Kimse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yanımda Her Kimse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç
Yanımda Her Kimse
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Çok düşündüm bulamadım
Cevapsız sorular nasıl bilinsin
Biliyorum ben çok zorum
Ama kolay olan sen değilsin
Ben böyleyim git gellerim var
Aşka hiç borcum yok zerre kadar
Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini
Daha çok sevmen lazım tanıman için beni
Kendini arar gibi başıboş bulut gibi
Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni
Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini
Daha çok sevmen lazım tanıman için beni
Kendini arar gibi başıboş bulut gibi
Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni
Çok düşündüm bulamadım
Cevapsız sorular nasıl bilinsin
Biliyorum ben çok zorum
Ama kolay olan sen değilsin
Ben böyleyim git gellerim var
Aşka hiç borcum yok zerre kadar
Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini
Daha çok sevmen lazım tanıman için beni
Kendini arar gibi başıboş bulut gibi
Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni
Anlamazsın sen beni zorlama hiç kendini
Daha çok sevmen lazım tanıman için beni
Kendini arar gibi başıboş bulut gibi
Dolaşıp duracaksın hissetmek için beni
-
Hani söz vermiştin bana tutmadın yarim
Gittiğin o son seferden dönmedin zalim
Hani söz vermiştin bana tutmadın yarim
Gittiğin o son seferden dönmedin zalim
***
Bıktım usandım ben artık bekle demekten
Vazgeçmiyor şu gönül gel geleceksen
***
Kalbim boş gönlüm hasta yıllardan beri yasta
Üflesen sönmez asla yanıyor gönlüm
Eridim hasretinden sevginin şerbetinden
Zehiri ellerinden içiyor gönlüm
***
Gelemezsen mahvolur için için kahrolur
Hayatımız felç olur özlüyor gönlüm
Gelemezsen mahvolur için için kahrolur
Hayatımız felç olur bekliyor gönlüm
***
Demir attım yad ellere perişan halim
Son kez olsun görsem bari sen sağ ben salim
Demir attım yad ellere perişan halim
Son kez olsun görsem bari sen sağ ben salim
***
Bıktım usandım ben artık bekle demekten
Vazgeçmiyor şu gönül gel geleceksen
***
Kalbim boş gönlüm hasta yıllardan beri yasta
Üflesen sönmez asla yanıyor gönlüm
Eridim hasretinden sevginin şerbetinden
Zehiri ellerinden içiyor gönlüm
***
Gelemezsen mahvolur için için kahrolur
Hayatımız felç olur özlüyor gönlüm
Gelemezsen mahvolur için için kahrolur
Hayatımız felç olur bekliyor gönlüm
***
Gelemezsen mahvolur için için kahrolur
Hayatımız felç olur özlüyor gönlüm
Gelemezsen mahvolur için için kahrolur
Hayatımız felç olur bekliyor gönlüm
***
Gelemezsen mahvolur için için kahrolur
Hayatımız felç olur özlüyor gönlüm
Gelemezsen mahvolur için için kahrolur
Hayatımız felç olur bekliyor gönlüm
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Ay düşünce sulara aklım fikrim şaşırır
Gözü dönmüş bulutlar seni hatırlatır
Ay düşünce sulara aklım fikrim şaşırır
Gözü dönmüş bulutlar seni hatırlatır
Beni kollarına alıyor akşamlar
Tıpkı senin gibi sarıyor akşamlar
İçten içe daraldım siyahlara boyandım
Ağlamaya utandım sensiz akşamlar
İçten içe daraldım siyahlara boyandım
Ağlamaya utandım sensiz akşamlar
Beni yudum yudum içiyor akşamlar
Sanki ömrüm gibi bitiyor akşamlar
Senden esince rüzgar elim kolum bağlanır
Yağan deli yağmurlar seni hatırlatır
Senden esince rüzgar elim kolum bağlanır
Yağan deli yağmurlar seni hatırlatır
Beni yollarına çekiyor akşamlar
Tıpkı senin gibi sarıyor akşamlar
İçten içe daraldım siyahlara boyandım
Ağlamaya utandım sensiz akşamlar
İçten içe daraldım siyahlara boyandım
Ağlamaya utandım sensiz akşamlar
Beni yudum yudum içiyor akşamlar
Sanki ömrüm gibi bitiyor akşamlar
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