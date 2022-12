Fatih Erkoç

Deli gönül geze gelirsin Arı gibi her çiçekten alırsın Nerde güzel görsen orada kalırsın Ben senin derdini çekemem gönül Nerde güzel görsen orada kalırsın Ben senin derdini çekemem gönül *** Santur mu istersin saz mı istersin Ördek mi istersin kaz mı istersin Tomurcuk memeli kız mı istersin Tomurcuk memeli kız mı istersin Ben senin derdini çekemem gönül Ben senin derdini çekemem gönül *** Karacaoğlan der okuyam yazam Keleş değilim ki gel bağlar bozam Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen Ben senin derdini çekemem gönül Ben senin derdini çekemem gönül *** Çıkıp yücelere bakmak istersin Coşkun sular gibi istersin Her güzelle yatıp kalkmak istersin Ben senin derdini çekemem gönül Her güzelle yatıp kalkmak istersin Ben senin derdini çekemem gönül *** Karacaoğlan der okuyam yazam Keleş değilim ki kervanlar Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen Ben senin derdini çekemem gönül Ben senin derdini çekemem gönül *** Karacaoğlan der okuyam yazam Keleş değilim ki kervanlar Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen Ben senin derdini çekemem gönül Ben senin derdini çekemem gönül

Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı *** On beşliler geliyor Yârimin gözü yaşlı *** Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye *** Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye