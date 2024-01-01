Fatih Erkoç

Aşık Oldum Tam kaybolmuşken kara ormanlarda Umudum bi' mesken gördüğüm rüyamda Bi' sihir isterdim, korusun beni kâbuslardan Gözlerini gördüm, kayboldum o anda Or'da yok canavarlar Cadılar, yamyamlar Şarkı söyler ağaçlar Pembe kanatlı kuşlar Uçuyor kelebekler İçimde çok garip bi' duygu Sen hayatıma renk ver Galiba ben âşık oldum (oldum) Uçuyor kelebekler İçimde çok garip bi' duygu Sen hayatıma renk ver Galiba ben â-â-âşık oldum Galiba ben âşık oldum Galiba ben âşık oldum (oldum, oldum, oldum) "Bi' daha sevemem", demiştim Seni gördüm tam, değişti Yaralarıma derman oldun Acılar rüzgârla geçti Korkmam daha ben soğuktan Isıtır beni sanki volkan Gibi nefesin avuçlarımı Eritir bütün buzlarımı Senle yakmaz alevler Batamaz ki dikenler Geçelim bütün zorlu yolları Gerçek olsun tüm masalları (masalları) Uçuyor kelebekler İçimde çok garip bi' duygu Sen hayatıma renk ver Galiba ben âşık oldum (oldum) Uçuyor kelebekler İçimde çok garip bi' duygu Sen hayatıma renk ver Galiba ben âşık oldum Galiba ben âşık oldum Galiba ben âşık oldum

Elveda Tatlım Gözlerinde saklanmış arzular gibi Aşka davet ediyor bakışın beni Gizli bir gülümseyiş çaldı kalbimi Bir yudum içmeden sarhoşum sanki *** Gel desem gelir misin Kendi gönlünce Sev desem sever misin beni *** Özledim deniz kokan Yeşil gözlerini Özledim deli gibi seni *** Elveda tatlım Elveda sana Elveda biten yarınlara Yaşlı gözlerle Bakma ne olursun Kalbimi deler bu elveda *** Görmedim senin kadar aşka bağlayan Bilmedim senin gibi sevgi çağlayan Yeryüzünde var mı ki böyle ağlayan Bir yudum içmeden sarhoşum sanki *** Gel desem gelir misin Kendi gönlünce Sev desem sever misin beni *** Özledim deniz kokan Yeşil gözlerini Özledim deli gibi seni *** Elveda tatlım Elveda sana Elveda biten yarınlara Yaşlı gözlerle Bakma ne olursun Kalbimi deler bu elveda