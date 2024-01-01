Fatih Erkoç

Yine sen yoksun karşımda Acılar pusu kurmuş yine hasretler ordu gibi Geliyor üzerime Ay gibi, nur gibi yüzüne bakınca Nefesim kesilirdi Sense beni burada boynu bükük Bırakıp gidiyorsun Yapma canım ne olur Beni bırakıp da gitme *** Gitme ne olur bırakıp gitme. Sensiz yaşayamam ben böyle... Gitme, ne olur bırakıp gitme. Bir ömür boyu yaşayamam böyle. *** Gitme ne olur bırakıp gitme. Sensiz yaşayamam ben böyle... Gitme, ne olur bırakıp gitme. Bir ömür boyu yaşayamam böyle. *** Yine hasretler koydun sen Uzanan ellerimde Yine yalnızlıklar gezinir Yanımda aşk yerine Ay gibi, nur gibi yüzüne bakınca Nefesim kesilirdi Sense beni burada boynu bükük Bırakıp, gidiyorsun Yapma canım ne olur Beni bırakıp da, gitme *** Gitme ne olur bırakıp gitme. Sensiz yaşayamam ben böyle... Gitme, ne olur bırakıp gitme. Bir ömür boyu yaşayamam böyle. *** Gitme ne olur bırakıp gitme Sensiz yaşayamam ben böyle Gitme, ne olur bırakıp gitme Bir ömür boyu yaşayamam böyle *** Gitme ne olur bırakıp gitme. Sensiz yaşayamam ben böyle... Gitme, ne olur bırakıp gitme. Bir ömür boyu yaşayamam böyle.