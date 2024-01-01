Beklenen Şarkı Sözleri
Fatih Erkoç Beklenen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Beklenen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beklenen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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kalbimde bir ateş yakıp gittin
çıkışı olmayan duygulara hapsettin
belki yasak meyveyi yedim bunu hak ettim
geri dönmeyeceksen zalim beni mahvettin
gel bu ateş küllenmeden söndür de git
sebep olduğun acılarımı dindir de git
gel bu ateş küllenmeden söndür de git
kalbim ağlıyor zalim güldür de git
gel söndür, ateşimi söndür
gel söndür, ateşimi söndür
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Yine sen yoksun karşımda
Acılar pusu kurmuş yine hasretler ordu gibi
Geliyor üzerime Ay gibi, nur gibi yüzüne bakınca
Nefesim kesilirdi
Sense beni burada boynu bükük
Bırakıp gidiyorsun
Yapma canım ne olur Beni bırakıp da gitme
***
Gitme ne olur bırakıp gitme.
Sensiz yaşayamam ben böyle...
Gitme, ne olur bırakıp gitme.
Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
***
Gitme ne olur bırakıp gitme.
Sensiz yaşayamam ben böyle...
Gitme, ne olur bırakıp gitme.
Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
***
Yine hasretler koydun sen
Uzanan ellerimde
Yine yalnızlıklar gezinir
Yanımda aşk yerine Ay gibi, nur gibi yüzüne bakınca
Nefesim kesilirdi
Sense beni burada boynu bükük
Bırakıp, gidiyorsun
Yapma canım ne olur Beni bırakıp da, gitme
***
Gitme ne olur bırakıp gitme.
Sensiz yaşayamam ben böyle...
Gitme, ne olur bırakıp gitme.
Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
***
Gitme ne olur bırakıp gitme
Sensiz yaşayamam ben böyle
Gitme, ne olur bırakıp gitme
Bir ömür boyu yaşayamam böyle
***
Gitme ne olur bırakıp gitme.
Sensiz yaşayamam ben böyle...
Gitme, ne olur bırakıp gitme.
Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
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Ayrılık ölümden beter derlerdi hep
İnanmazdım bu iş başıma gelmeden önce
Sonunda isterse yansın bedenim cehennemde
Yeter ki hasretinle yanmayayım
***
Ayrılık ölümden beter derlerdi hep
İnanmazdım bu iş başıma gelmeden önce
Sonunda isterse yansın bedenim cehennemde
Yeter ki hasretinle yanmayayım
***
Gel yanıma gel gel
Kollarıma gel gel
Yollarına aşk serdim güzelim
Ah ne gelir elden sevmiyorum dersen
sensiz ömür benden vazgeçiyor
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Ne sevdalar yaşadım
Ne düşler gerçek oldu
Ne de kalbim aşk ile
Vurdu vurdu savruldu
Sen karşıma çıkınca
Yaşantım alt üst oldu
Ama kalbim sonunda
Gerçek bir aşkı buldu
Sen gözlerimde tüten
Gönülden özlenensin
Bir günlük aşk değil bu
Yıllardır beklenensin
Gökyüzünden dünyaya
Parlayan bir meleksin
Seni buldum sonunda
Yıllardır beklenensin
Yalnızlığı koluma
Taktım kelepçe oldu
Kalbime aşk zinciri
Vurdu vurdu savurdu
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