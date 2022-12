Fatih Erkoç

Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Avuç içi kadar mutluluk yeter Avuç içi kadar mutluluk yeter