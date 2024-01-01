Fatih Erkoç Şarkı Sözleri
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Bal bahçe öptüğüm dudaklar
Salkım salkım yediğim üzümler
Şerbetli nefeslerin ve
Geceleri ay seferlerim
İnce uzun ellerin ve
Rüzgarlı kederlerim
Sevdalarım acı çekmelerim
Bölündü heveslerim
Ortası yokmuş bu ömrün
Kar yağar gibi düşerdi sesin
İnceliklerin hesabını
Gidişinle çok ağır
Ödedim
Çok ağır ödedim
Çok ağır ödedim
Bal bahçe dudaklar şerbetli nefesler
Bal bahçe dudaklar şerbetli nefesler
Üstüne titredim
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Akar seller akar gider ümitler
Bu yağmurla yine
Sana hasret dudaklar da söylenen
Bu şarkıyla büyür
Ne yaş ne şarkılar yeter
Hüzün değil ömür biter
İçimdeki şu yangına
Gönül körük ile gider
Akar seller akar ümitler (akar seller)
Hüzün değil ömür biter (hüzün değil ömür biter)
İçimdeki şu yangına (içimdeki şu yangına)
Gönül körük ile gider (akar seller ümitler)
Akar seller akar gider ümitler
Bu yağmurla yine
Sana hasret dudaklar da söylenen
Bu şarkıyla büyür
Ne yaş ne şarkılar yeter
Hüzün değil ömür biter
İçimdeki şu yangına
Gönül körük ile gider
Akar seller akar ümitler (akar seller)
Hüzün değil ömür biter (hüzün değil ömür biter)
İçimdeki şu yangına (içimdeki şu yangına)
Gönül körük ile gider (akar seller ümitler)
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