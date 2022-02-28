Işık Doğudan Yükselir Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Işık Doğudan Yükselir
-
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
***
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
***
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
***
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
***
Yunus durur benim adım
Gün geçtikçe artar odum
Yunus durur benim adım
Gün geçtikçe artar odum
***
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni
***
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
***
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
***
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
-
Gece inerken
Söner perde perde
Grubun rengi
Derken başlar semada saltanat
Ben ağlarım,gülerken
***
Mehtap uyanmış,
Seyr-ü sefada yıldızlar,siyaha yanmış
Bende fasıl fasıl dert
Ah o ne zalim bir yarmış
***
Çalsın sazlar çalsın bu gece alaturka başlasın
Vur usta tamburun tellerine hanendeler çağlasın
Çalsın sazlar çalsın bu gece alaturka başlasın
Vur usta tamburun tellerine hanendeler çağlasın
***
Penceremden geçer sandallarla
Sevdalılar hercai
Çınlar gökkubbede
Aşkın şahane saz semai
***
Mehtap uyanmış,
Seyr-ü sefada yıldızlar siyaha yanmış,
Bende fasıl fasıl dert
Ah o ne zalim bir yarmış
***
Çalsın sazlar çalsın bu gece alaturka başlasın
Vur usta tamburun tellerine hanendeler çağlasın
Çalsın sazlar çalsın bu gece alaturka başlasın
Vur usta tamburun tellerine hanendeler çağlasın
Kader böyleymiş
-
dağda belimde odun beni ne hale kodun
tarlada ırgat avrat hanende hazır hatun
bir uşak göbeğimde altısı eteğimde yedi bitirdi beni anandaki o çene
dünyanın gailesi yetmezmiş gibi birde el ayak çekilince sen bitersin dibimde
***
vur çalsın kemençelerde ben bir horon tepeyim
çatlasın kaynımgiller bari kurtlarım dökeyim
***
Fındığı ben toplarım kırması sana düşer uy ellerin iyisi geh geh geğirip şişer
uşudum,senden baba ocağım gözümde tüter
uy adaletsiz dünya gücün hep bize mi yeter
bir bezden bebem vardı bohçamda hayallerim
kızlığım yarım kaldı ben annemi isterim
***
vur çalsın kemençelerde ben bir horon tepeyim
çatlasın kaynımgiller bari kurtların dökeyim
***
dağda belimde odun beni ne hale kodun
tarlada ırgat avrat hanende hazır hatun
bir uşak göbeğimde altısı eteğimde yedi bitirdi beni anandaki o çene
bir bezden bebem vardı bohçamda hayallerim
kızlığım yarım kaldı ben annemi isterim
***
vur çalsın kemençelerde ben bir horon tepeyim
çatlasın kaynımgiller bari kurtların dökeyim
-
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Göklere erişti feryadım ahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
***
Bir gülün çevresi dikendir, hardır
Bülbül gül elinden ah ile zardır
Ne de olsa kışın sonu bahardır
Bu da gelir bu da geçer ağlama
***
Daimiyem her can ermez bu sırra
Eyüp sabır ile gitti Mısır'a
Koyun oldum ağladım ardı sıra
Bu da gelir bu da geçer ağlama
-
Bak atının terkisine de atmış, gözleri şaşı gelini
Mor kaftanlara sarmış, haspam odun gibi belini
Ah verin elime de kırayım, cadının derisi kara elini
Seni gidi dilleri fitne fücur, kıyametin gelsin
***
Sen o alacası içinde fesatla, hangi günü gün edicen
Ah o kaditin üstüne, bir de atlas yorgan sericen
***
Amanın amanın, yansın ocağın barkın utansın
Ağan emmin herbir yerine, kırmızı kınalar yaksın
Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek
Allah bildiği gibi yapsın ahh...
***
Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi zalim yar
E Zorla da kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar
***
Bana ne bana ne beni al, onu alma
Beni al, beni al, onu alma
Bana ne bana ne beni al, onu alma
Beni al, beni al, onu alma
***
Bende bu yetim kirazlar al al dururken
Tek başıma kara gecelerde zar zor uyurken
Yar eteğimde çakallar kurtlar ulurken
İçine sinerse senin de kıyametin gelsin
***
Sen o alacası içinde fesatla, hangi günü gün edicen
Ah o kaditin üstüne, bir de atlas yorgan sericen
***
Amanın amanın, yansın ocağın barkın utansın
Ağan emmin herbir yerine, kırmızı kınalar yaksın
Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek
Allah bildiği gibi yapsın ahh...
***
Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi zalim yar
E Zorla da kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar
***
Bana ne bana ne beni al, onu alma
Beni al, beni al, onu alma
Bana ne bana ne beni al, onu alma
Beni al, beni al, onu alma
-
Rakkas geldi meydane
Al bastı ak gerdane
Ay ay ay ay ay ay canlar
Böyle dilber gördün mü
Ey meclis-i şahane
Ay ay ay ay ay ay canlar
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe vur zile yallah
Cihan da böyle yanıyor yansın
Yosmam salla
Aşk ile Allah Allah
Vur defe vur zile yallah
Cihan da böyle yanıyor yansın
Yosmam salla
***
Salla salla gül memeler çağlasın
Salla salla yer yerinden oynasın
Salla salla gül memeler çağlasın
Salla salla yer yerinden oynasın
***
Bu dem talan çağıdır
Yer ki meram bağıdır
Ay ay ay ay ay ay canlar
Sen kıvır çevir rakkas
Bu hal dünya halidir
Ay ay ay ay ay ay canlar
***
Aşk ile Allah Allah
Vur defe vur zile yallah
Cihan da böyle yanıyor yansın
Yosmam salla
Aşk ile Allah Allah
Vur defe vur zile yallah
Cihan da böyle yanıyor yansın
Yosmam salla
***
Salla salla gül memeler çağlasın
Salla salla yer yerinden oynasın
Salla salla gül memeler çağlasın
Salla salla yer yerinden oynasın
***
Salla salla gül memeler çağlasın
Salla salla yer yerinden oynasın
Salla salla gül memeler çağlasın
Salla salla yer yerinden oynasın
Salla
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Ah o yazlık sinemalar
Kapı önü akşamları
Saksıda son sardunyalar
Avluda el yazmaları
***
Ah ne kahraman, ne cesur
Ne güzel çocuklardık
Her yeni günü ümitle
Nasıl kucaklardık
***
Hem utangaç hem hevesli
Mektepli sevgililerdik
Pek kırılgan pek acemi
Bir söyler bin gülerdik
***
O pürtelaş piyasalar
İlk sevda ilk gözyaşları
Yolları gurbete bağlar
Hep o gönül şarkıları
***
Ah kaldırımlar biliyor
Bir devir muhteşemdik
Güz güneşinden hüzünlü
İlk yazdan şendik
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