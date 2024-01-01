Fatih Erkoç

Başka Birşey İstemem Sen varsan başka bir şey istemem Acıların son bulduğu yerdeyim Kapılar açıldılar umutlara Hüzünlerim kayboldu birer birer Seni buldum başka bir şey istemem Seni buldum başka bir şey istemem Tüketip durdum sensiz geçen şu yılları Sana yazdım en güzel duygularla şarkıları Dünyayı verseler şimdi bana Hiç bir zaman değişmem aşkına Eller deli dese bile bana Sen varsan başka bir şey istemem

Bırakma İçimde sevgin var Usul usul yanar yüreğimde Dilimde ismin var Pırıl pırıl parlar dudağımda Gözümde yaş önünde gözlerin Kimi duysam sesinde sözlerin Bir an ayrı kalsam çok özlerim Odalar dar gelir çeker giderim Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Elimde sabrım var Yavaş yavaş yanar günahlarım Kalbimde inancım var, Sana doğru akar sevdalarım Gözümde yaş önünde gözlerin Kimi duysam sesinde sözlerin Bir an ayrı kalsam çok özlerim Odalar dar gelir çeker giderim Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma

Akar Seller Akar seller akar gider ümitler Bu yağmurla yine Sana hasret dudaklar da söylenen Bu şarkıyla büyür Ne yaş ne şarkılar yeter Hüzün değil ömür biter İçimdeki şu yangına Gönül körük ile gider Akar seller akar ümitler (akar seller) Hüzün değil ömür biter (hüzün değil ömür biter) İçimdeki şu yangına (içimdeki şu yangına) Gönül körük ile gider (akar seller ümitler) Akar seller akar gider ümitler Bu yağmurla yine Sana hasret dudaklar da söylenen Bu şarkıyla büyür Ne yaş ne şarkılar yeter Hüzün değil ömür biter İçimdeki şu yangına Gönül körük ile gider Akar seller akar ümitler (akar seller) Hüzün değil ömür biter (hüzün değil ömür biter) İçimdeki şu yangına (içimdeki şu yangına) Gönül körük ile gider (akar seller ümitler)