Fatih Erkoç Şarkı Sözleri
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Sen varsan başka bir şey istemem
Acıların son bulduğu yerdeyim
Kapılar açıldılar umutlara
Hüzünlerim kayboldu birer birer
Seni buldum başka bir şey istemem
Seni buldum başka bir şey istemem
Tüketip durdum sensiz geçen şu yılları
Sana yazdım en güzel duygularla şarkıları
Dünyayı verseler şimdi bana
Hiç bir zaman değişmem aşkına
Eller deli dese bile bana
Sen varsan başka bir şey istemem
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İçimde sevgin var
Usul usul yanar yüreğimde
Dilimde ismin var
Pırıl pırıl parlar dudağımda
Gözümde yaş önünde gözlerin
Kimi duysam sesinde sözlerin
Bir an ayrı kalsam çok özlerim
Odalar dar gelir çeker giderim
Bırakma bırakma
Ne olur ağlatma
İstersen mahkum et
Ama ne olur aldatma
Bırakma bırakma
Ne olur ağlatma
İstersen mahkum et
Ama ne olur aldatma
Elimde sabrım var
Yavaş yavaş yanar günahlarım
Kalbimde inancım var,
Sana doğru akar sevdalarım
Gözümde yaş önünde gözlerin
Kimi duysam sesinde sözlerin
Bir an ayrı kalsam çok özlerim
Odalar dar gelir çeker giderim
Bırakma bırakma
Ne olur ağlatma
İstersen mahkum et
Ama ne olur aldatma
Bırakma bırakma
Ne olur ağlatma
İstersen mahkum et
Ama ne olur aldatma
Bırakma bırakma
Ne olur ağlatma
İstersen mahkum et
Ama ne olur aldatma
Bırakma bırakma
Ne olur ağlatma
İstersen mahkum et
Ama ne olur aldatma
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Akar seller akar gider ümitler
Bu yağmurla yine
Sana hasret dudaklar da söylenen
Bu şarkıyla büyür
Ne yaş ne şarkılar yeter
Hüzün değil ömür biter
İçimdeki şu yangına
Gönül körük ile gider
Akar seller akar ümitler (akar seller)
Hüzün değil ömür biter (hüzün değil ömür biter)
İçimdeki şu yangına (içimdeki şu yangına)
Gönül körük ile gider (akar seller ümitler)
Akar seller akar gider ümitler
Bu yağmurla yine
Sana hasret dudaklar da söylenen
Bu şarkıyla büyür
Ne yaş ne şarkılar yeter
Hüzün değil ömür biter
İçimdeki şu yangına
Gönül körük ile gider
Akar seller akar ümitler (akar seller)
Hüzün değil ömür biter (hüzün değil ömür biter)
İçimdeki şu yangına (içimdeki şu yangına)
Gönül körük ile gider (akar seller ümitler)
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Bal bahçe öptüğüm dudaklar
Salkım salkım yediğim üzümler
Şerbetli nefeslerin ve
Geceleri ay seferlerim
İnce uzun ellerin ve
Rüzgarlı kederlerim
Sevdalarım acı çekmelerim
Bölündü heveslerim
Ortası yokmuş bu ömrün
Kar yağar gibi düşerdi sesin
İnceliklerin hesabını
Gidişinle çok ağır
Ödedim
Çok ağır ödedim
Çok ağır ödedim
Bal bahçe dudaklar şerbetli nefesler
Bal bahçe dudaklar şerbetli nefesler
Üstüne titredim
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