Fatih Erkoç

Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde *** Seni nasıl terk etmişim anlamıyorum İstesem de gözyaşımı tutamıyorum O güzel günleri düşünüp ağlıyorum Umutsuzca seni bekliyorum *** Sesin hala yankılarla kulaklarımda Gülüşün kazılmış beynimin aynasına Emin değilim sensiz yaşayacağıma Ne olur affedip dönsen yine bana *** Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde *** Biliyorum başka biri var kollarında Ama biliyorum sende aşıksın bana Öyleyse haydi koş geçmesin zaman boşa Mutluluktan sarhoş olalım doya doya *** Aşığım ben sana söylediğim sözlere inanmasan da Terk edip her şeyi koşmasan da bekleyen kollarıma *** Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde