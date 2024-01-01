Penceremden Gökyüzüne Şarkı Sözleri
Fatih Erkoç Penceremden Gökyüzüne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Penceremden Gökyüzüne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Penceremden Gökyüzüne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç
Penceremden Gökyüzüne
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Gel gör beni çıplak bakan gözlerinle
Güneşin izleri var hala tenimde
Soluğumuz kesilmeden izlerim silinmeden
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
Soluğumuz kesilmeden izlerim silinmeden
Baştan çıkar bugün beni
Altın saçların parlasın yastığın üzerinde
Kirpiklerin okşasın gözlerimi
İşlenmemiş ipek gibi doku
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
Altın saçların parlasın yastığın üzerinde
Kirpiklerin okşasın gözlerimi
İşlenmemiş ipek gibi doku
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
Mumlar yaktım aç kapıyı usulca gel
Gölge gibi girsin sevdan içeri
Haydi ateşle sevgilim son kurşunu tenimde
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
Haydi ateşle sevgilim son kurşunu tenimde
Baştan çıkar bugün beni
Altın saçların parlasın yastığın üzerinde
Kirpiklerin okşasın gözlerimi
İşlenmemiş ipek gibi doku
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
Altın saçların parlasın yastığın üzerinde
Kirpiklerin okşasın gözlerimi
İşlenmemiş ipek gibi doku
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
Altın saçların parlasın yastığın üzerinde
Kirpiklerin okşasın gözlerimi
İşlenmemiş ipek gibi doku
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
Altın saçların parlasın yastığın üzerinde
Kirpiklerin okşasın gözlerimi
İşlenmemiş ipek gibi doku
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
Altın saçların parlasın yastığın üzerinde
Kirpiklerin okşasın gözlerimi
İşlenmemiş ipek gibi doku
Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar
-
Gözlerinde saklanmış arzular gibi
Aşka davet ediyor bakışın beni
Gizli bir gülümseyiş çaldı kalbimi
Bir yudum içmeden sarhoşum sanki
***
Gel desem gelir misin
Kendi gönlünce
Sev desem sever misin beni
***
Özledim deniz kokan
Yeşil gözlerini
Özledim deli gibi seni
***
Elveda tatlım
Elveda sana
Elveda biten yarınlara
Yaşlı gözlerle
Bakma ne olursun
Kalbimi deler bu elveda
***
Görmedim senin kadar aşka bağlayan
Bilmedim senin gibi sevgi çağlayan
Yeryüzünde var mı ki böyle ağlayan
Bir yudum içmeden sarhoşum sanki
***
Gel desem gelir misin
Kendi gönlünce
Sev desem sever misin beni
***
Özledim deniz kokan
Yeşil gözlerini
Özledim deli gibi seni
***
Elveda tatlım
Elveda sana
Elveda biten yarınlara
Yaşlı gözlerle
Bakma ne olursun
Kalbimi deler bu elveda
-
Ben böyle her gece süzülürüm
Penceremden gökyüzüne
Seyrederim hayalleri dürbünümle
Neler neler neler yok içlerinde
***
Seni nasıl terk etmişim anlamıyorum
İstesem de gözyaşımı tutamıyorum
O güzel günleri düşünüp ağlıyorum
Umutsuzca seni bekliyorum
***
Sesin hala yankılarla kulaklarımda
Gülüşün kazılmış beynimin aynasına
Emin değilim sensiz yaşayacağıma
Ne olur affedip dönsen yine bana
***
Ben böyle her gece süzülürüm
Penceremden gökyüzüne
Seyrederim hayalleri dürbünümle
Neler neler neler yok içlerinde
***
Biliyorum başka biri var kollarında
Ama biliyorum sende aşıksın bana
Öyleyse haydi koş geçmesin zaman boşa
Mutluluktan sarhoş olalım doya doya
***
Aşığım ben sana söylediğim sözlere inanmasan da
Terk edip her şeyi koşmasan da bekleyen kollarıma
***
Ben böyle her gece süzülürüm
Penceremden gökyüzüne
Seyrederim hayalleri dürbünümle
Neler neler neler yok içlerinde
-
Tam kaybolmuşken kara ormanlarda
Umudum bi' mesken gördüğüm rüyamda
Bi' sihir isterdim, korusun beni kâbuslardan
Gözlerini gördüm, kayboldum o anda
Or'da yok canavarlar
Cadılar, yamyamlar
Şarkı söyler ağaçlar
Pembe kanatlı kuşlar
Uçuyor kelebekler
İçimde çok garip bi' duygu
Sen hayatıma renk ver
Galiba ben âşık oldum (oldum)
Uçuyor kelebekler
İçimde çok garip bi' duygu
Sen hayatıma renk ver
Galiba ben â-â-âşık oldum
Galiba ben âşık oldum
Galiba ben âşık oldum (oldum, oldum, oldum)
"Bi' daha sevemem", demiştim
Seni gördüm tam, değişti
Yaralarıma derman oldun
Acılar rüzgârla geçti
Korkmam daha ben soğuktan
Isıtır beni sanki volkan
Gibi nefesin avuçlarımı
Eritir bütün buzlarımı
Senle yakmaz alevler
Batamaz ki dikenler
Geçelim bütün zorlu yolları
Gerçek olsun tüm masalları (masalları)
Uçuyor kelebekler
İçimde çok garip bi' duygu
Sen hayatıma renk ver
Galiba ben âşık oldum (oldum)
Uçuyor kelebekler
İçimde çok garip bi' duygu
Sen hayatıma renk ver
Galiba ben âşık oldum
Galiba ben âşık oldum
Galiba ben âşık oldum
-
Ah sensiz geçen geceler
Ah suçlandığım geceler
Dinmek bilmez gözlerimden akan yaşlar
Fayda etmez söylediğim şarkılar
Dinmek bilmez gözlerimden akan yaşlar
Fayda etmez okuduğum dualar
Bitmez mi yalnız geçen geceler
Gelmez mi özlediğim o günler
Notalarda gizlenmiş acılar
Sözcüklere dönüşmemiş heceler
Geceler geceler geceler
Ah korku dolu geceler
Ah yaşlandığım geceler
Gitmek bilmez gözlerimden kabuslar
Fayda etmez söylediğim şarkılar
Gitmek bilmez gözlerimden kabuslar
Fayda etmez okuduğum dualar
Bitmez mi yalnız geçen geceler
Gelmez mi özlediğim o günler
Notalarda gizlenmiş acılar
Sözcüklere dönüşmemiş heceler
Bitmez mi yalnız geçen geceler
Gelmez mi özlediğim o günler
Notalarda gizlenmiş acılar
Sözcüklere dönüşmemiş heceler
Geceler geceler geceler
-
Söylemediğin söz kalmadı bana
Küfürün bini bir para
Öyle dertler açtın ki sen başıma
İsyan ettim en sonunda
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
Kendi başına buyruk biriydim ben
Esir aldın ezdin beni sen
Ne cevherlerim vardı ah eskiden
Sildin süpürdün hepsini sen
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Nerden buldum aşık oldum sevdalı bakışlarına
Sevgi dolu bir insandım derinden yaralandım
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Nerden buldum aşık oldum sevdalı bakışlarına
Sevgi dolu bir insandım derinden yaralandım
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
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Çok acılar çekmişim tam on beş yıl
Şimdi artık eğlenmek zamanıdır
Al şu kadehi doldur arkadaş
Belki sende yalnızsın benim gibi
Belki sen de sevmiştin deli gibi
Ah belki sende yorgunsun benim gibi
Belki sen de yanmıştın benim gibi
Ama şimdi boş verip yalnızlıklara, yorgunluklara
İçelim içelim içelim ah bu hayatı aman aman
Gel dostum gel iç benimle
Gel dostum gel gel gül benimle
Gel dostum gel iç benimle
Gel dostum gel gel gül benimle
Gel dostum gel iç benimle
Gel dostum gel gel gül benimle
Gel dostum gel iç benimle
Gel dostum gel gel gül benimle
Çok hayaller kurmuşum tam on beş yıl
Şimdi artık gerçeğin zamanıdır
Al şu kadehi doldur arkadaş
Belki sen de yalnızsın benim gibi
Belki sen de sevmiştin deli gibi
Ah belki sen de yorgunsun benim gibi
Belki sen de yanmıştın benim gibi
Ama şimdi boş verip yalnızlıklara, yorgunluklara
Çekelim çekelim çekelim zevki sefayı aman aman
Gel dostum gel iç benimle
Gel dostum gel gel gül benimle
Gel dostum gel iç benimle
Gel dostum gel gel gül benimle
Gel dostum gel iç benimle
Gel dostum gel gel gül benimle
Gel dostum gel iç benimle
Gel dostum gel gel gül benimle
Lalala lalala lalala lalalala
Lalala lalala
Gel dostum gel gül benimle
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