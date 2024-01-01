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7/24 Dinle İki Gözümün Çiçeği

İki Gözümün Çiçeği Şarkı Sözleri

Fatih Erkoç İki Gözümün Çiçeği şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç İki Gözümün Çiçeği şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki Gözümün Çiçeği sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

İki Gözümün Çiçeği

  • Beklenen

  • Sallaya Sallaya

  • Hasret Kapısı

  • Ah Gelemem Ki

  • Beni Düşünme

  • Cümle Alem

  • Düğün

  • Yana Yana

  • İki Gözümün Çiçeği

  • Bir Acı Türkü

  • Karartma Gönlünü

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