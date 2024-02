Fatih Erkoç

İçimde sevgin var Usul usul yanar yüreğimde Dilimde ismin var Pırıl pırıl parlar dudağımda Gözümde yaş önünde gözlerin Kimi duysam sesinde sözlerin Bir an ayrı kalsam çok özlerim Odalar dar gelir çeker giderim Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Elimde sabrım var Yavaş yavaş yanar günahlarım Kalbimde inancım var, Sana doğru akar sevdalarım Gözümde yaş önünde gözlerin Kimi duysam sesinde sözlerin Bir an ayrı kalsam çok özlerim Odalar dar gelir çeker giderim Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma Bırakma bırakma Ne olur ağlatma İstersen mahkum et Ama ne olur aldatma